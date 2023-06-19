Семь человек утонули в водоемах Петербурга с начала летнего сезона

Спасатели часто ищут детей, которые остались на пляже без присмотра родителей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спасатели МЧС России попросили петербуржцев соблюдать правила безопасности при купании в водоемах. С начала сезона в городе утонули семь человек, спасти их не удалось. Среди них было двое детей, которые гуляли без присмотра взрослых.

Сестры гуляли в Петергофе 14 июня и решили поиграть в пруду: ныряли и задерживали дыхание под водой на лучший результат. За этим наблюдали бабушка и маленький братик лет пяти. Но они не поняли, как все случилось. Как дети тонули – никто не видел. Очевидцы заметили тело одной из девочек, когда оно всплыло на поверхность.

А буквально пару дней назад, 17 июня, в Орловском карьере утонул мужчина. Специалисты выяснили, что он из Турции, и работал в Петербурге водителем.

За последнее время, с начала летнего сезона, спасатели помогли выбраться из воды семерым людям. Некоторые из них – маленькие дети, за которыми не уследили родители.

- Днем 17 июня из Ольгинского пруда сотрудниками поисково-спасательной службы был извлечен 10-летний мальчик. Спасатели заметили, что во время купания он начал тонуть. Достав его из воды, после проведения реанимационных действий, ребенок был госпитализирован. Еще одного малыша заметили в этом же пруду, и его тоже удалось спасти, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Накануне неприятности могли случиться с четырехлетней девочкой. Малышка ушла от родителей с пляжа в Комарово. Ее искали 1,5 часа, и оказалось, что девочка прямо в купальнике ушла в ресторан. Родители успели ни на шутку испугаться за жизнь дочери. Такой случай был не единственным в минувшие выходные.

- В субботу, 17 июня, на Большой Озерной, 31 потерялся четрырехлетний ребенок. Мать обратилась за помощью на спасательную станцию. Вскоре ребенок был найден на детской площадке неподалеку. Днем 18 июня на пляже «Чудный» потерялась 7-летняя девочка. К поискам привлекли спасателей и добровольцев. К счастью, в скором времени ребенка обнаружили в контактном зоопарке в 2,5 километрах от пляжа, - рассказали в МЧС.

Сотрудники МЧС обратились к петербуржцам с просьбой купаться только в оборудованных местах, не заходить в воду пьяными, избегать переохлаждения, не подплывать к судам, соблюдать все правила безопасности. Родителей попросили следить за малышами и не выпускать их из виду.