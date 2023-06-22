«Это важно для ФСБ»: Эрмитаж назвал причину установки скандального пункта досмотра у главных ворот музея

Каким получился пункт досмотра в Эрмитажа, раскритикованный архитекторами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Своеобразный «дворцовый переворот» произошел в Эрмитаже 20 июня. В арке главных ворот музея установили павильон площадью в 160 «квадратов» для досмотра посетителей. Ранее всех гостей Эрмитажа проверяли в Иорданской галерее, после кассы, но требования к безопасности пришлось усилить. Spb.kp.ru побывала внутри нового пункта досмотра и поговорила с сотрудниками о том, не портит ли это сооружение вид общего архитектурного ансамбля и от чего такого особенного собираются охранять музей.

«Приносят пистолеты и ножи»

Павильон спрятали между колоннами в арке. Да, звучит не очень убедительно, ведь речь о большом «домике». Но проектировщикам на самом деле удалось спрятать пункт досмотра в глубине арки. В итоге сбоку он не выглядит таким громоздким. Обошли со всех сторон и проверили. Да, история с павильоном все еще кажется архитектурным атавизмом. Но хоть какой-то компромисс достигнут.

В домик не заглянуть - прозрачных окон там нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Все равно он выглядит как ларек, - выразил недовольство в разговоре с spb.kp.ru архитектор Сергей Мишин. – Сейчас закрыт вид на сад, фонтан, задний фасад. Даже если бы павильон был суперсовременным, полностью прозрачным его не сделаешь. Исторический вид частично убит.

Двери в пункте досмотра автоматические. Внутри посетителей ждут сотрудники службы безопасности. Процедура проверки простая: проходишь через рамку металлодетектора, отдаешь сумку на осмотр и идешь себе спокойно дальше в кассу, кафе или сразу в музей. Со всеми вещами внутрь не пустят. Но люди продолжают удивлять охранников.

На огромные очереди охранники не жалуются. Пока что. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Иногда специально в качестве провокации приходят с «запрещенкой», - удивляется службы безопасности Эрмитажа Алексей Субарнов. – Вот однажды пришел человек с травматическим пистолетом и шутит: «Возьмите на хранение». Но нас привлекут за это. В основном, у посетителей изымаем ножи, газовые баллончики, инструменты. Часто приходят со спиртными напитками. Вот вчера мужчина оставил у нас литровую бутылку виски. Выкинуть в урну не поднялась рука, обследовали и оставили в камере хранения.

Обычную воду и другие напитки обычно оставляют на столе, либо разрешают допить во дворе. А более ценные вещи можно отдать в ящик под ключ.

Стандартная процедура досмотра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Жалоб не получали»

Как пояснил «КП-Петербург» Алексей Субарнов, изначальная проверка в Иорданской галерее была ненадежной с точки зрения антитеррористической безопасности – туда могли пронести что-нибудь, что навредит и посетителям, и самому музею. По словам специалиста, разработку проекта павильона заказали еще в 2019 году до всех историй с провокациями украинских спецслужб.

- Нарушителей вносим в черный список. Делается это просто, с помощью фотографии. А потом умная камера в павильоне отреагирует на визит нежеланного гостя, - поделился Субарнов. – Сейчас в этом списке я, поэтому система настоятельно рекомендует меня спровадить. Но это в рамках тестирования.

А вот здесь в рюкзаке замечен нож. Или даже мини-копье. С таким наслаждаться искусством в Эрмитаже - нельзя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не могли не задать и вопрос, надолго ли в воротах гостит «серый кардинал». Оказалось, сносить его в скором времени никто и не собирается.

- Никуда не денется этот пункт. Потому что безопасность сейчас превыше всего, - подчеркивает Алексей Субарнов. – Это важно и для Минкультуры, и для ФСБ, МВД и Росгвардии. И для всех нас, посетителей и работников. Чтобы в музее все было спокойно и комфортно.

Даже картины придется оставить на хранение. Мало ли, захочется их повесить в галерее в музее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Однако в службе безопасности Эрмитажа допускают, что пункт перенесут в другое место. Он относительно мобильный, его можно оперативно разобрать и заново собрать.

- Поймите, нам надо было вынести из галереи все эти лишние металлоконструкции. Это ведь здание-памятник. И переделать Зимний дворец же не можем и не хотим, это запрещено, - говорит замглавы службы безопасности. – Пока жалоб на павильон мы не получали. Пробок на входе не заметно. Но шероховатости есть – надо поставить таблички, ориентирующие гостей.

Справка «КП»

Пропускная способность пункта досмотра составляет 1100 человек в час. За два дня работы через павильон прошло 14,5 тысячи гостей Эрмитажа. Внутри «домика» полноценная система климатконтроля для круглогодичной работы: есть и конвекторы для отопления, и кондиционер при жаре. Кроме сканеров там установили умную систему видеонабюдения, реагирующую на неадекватное движение человека и распознающую лица из черного списка. Присутствуют и датчики пожарной безопасности, и место для хранения вещей, и управляемые двери с ограждением для регулирования потока людей. Стоимость объекта не называется.

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