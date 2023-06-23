«Три года голодала в одиночестве и страхе»: Волонтеры спасли ослепшую и истощенную собаку, запертую в подвале в Петербурге

Собаку назвали Астрой, ей примерно 8-12 лет. Фото: vk.com/fondseverniymedved

Брошенная собака провела в заточении три года. Все это время она жила в темном, сыром и мрачном подвале в Колпино с крысами и нечистотами в ожидании помощи. Собаку достали только 21 июня. Неравнодушная жительница дома обращалась во все инстанции, но все отказывались помочь. В итоге на помощь пришли волонтеры.

- Собака крайне истощена, у нее диагностировали обезвоживание. Некоторые участки кожи она себе выгрызла из-за блох. После трех лет в темноте девочка просто ослепла, - сообщили в фонде «Северный медведь», специалисты которого вместе с «Кошкиспасом» и СК «Легион» доставали собаку из подвала.

За все эти годы питомец ни разу не видел свет. А кормила ее жительница дома. По словам соседей, у бабушки есть проблемы с психическим здоровьем. Она открывала люк, бросала туда еду и закрывала. А 1,5 года назад из ее квартиры доставали 40 собак.

Спасенную собаку назвали Астрой. Стало известно, что ей примерно 8-12 лет. Сейчас состояние девочки стабильное, у нее хороший аппетит. Специалисты надеются, что здоровье Астры удастся восстановить.

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