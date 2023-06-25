«Ведет уроки за учителей и стесняется славы»: Выпускница из Вологды стала единственной в России 300-балльницей по ЕГЭ в 2023 году

Узнали секреты успеха выпускницы из Вологды, набравшей 300 баллов на ЕГЭ. Фото: vk.com/vml35

Три из трех – идеальный результат на ЕГЭ показала 18-летняя выпускница из Вологды Олеся Блинова. 18-летняя девушка пока что единственная в этом году в России, кто сдал на 100 баллов все экзамены. Без единой помарки и с холодной головой она расправилась с математикой, русским языком и химией. Впереди оглашение результатов по биологии, то ли еще будет!

Ум – это семейное

Олеся из многодетной семьи. Старший брат сейчас в вузе, раньше тоже как орешки щелкал мудреные теоремы. А младший учится в средней школе и уже тянется к науке. Сама девушка выбрала класс с углубленным изучением химии. Училась в Вологодском многопрофильном лицее. С 13 лет ходила на факультативы. Но еще и в начальной школе учителя замечали, что она особенная.

- Было видно, что девочка одаренная. Этот маленький человечек всегда был собранный. Настроенный. С большим желанием. Мотивированный. Открытый к учебе и к людям. Она очень аккуратная и старательная, с детства бралась за сложные задачи и никогда не паниковала, не переживала. Все делает старательно и с улыбкой, - поделилась с «Комсомолкой» учительница начальных классов Олеси Светлана Прибылова.

Олеся не раз подтверждала свой класс на всероссийских олимпиадах. Фото: vk.com/vml35

С годами Олеся уже конкурировала с учителями по объему знаний. Она не раз побеждала и становилась призером в главных всероссийских олимпиадах. И легко могла подставить плечо не только одноклассникам, которые изредка подглядывали к ней в тетрадь, но и преподавателям.

- У Олеси всегда была педагогическая жилка. Были такие ситуации, когда педагоги вынужденно уходили на срочные мероприятия. И все обращались к Олесе на подмену, - рассказала «КП» классный руководитель 300-балльницы Ольга Сушкова. – Она проводила урок за учителей, у классов помладше. И от всех школьников поступали только отличные отзывы. Все с удовольствием ее слушали. Ребятам даже лучше, когда им материал объясняет человек почти их же возраста, который умеет найти общий язык. Но и с дисциплиной никаких проблем не было, конечно.

Освоила ЕГЭ за одну четверть

Как это обычно и бывает у олимпиадников, к ЕГЭ Олеся начала готовиться немного поздновато.

- Мы плотно сели за экзамен только в последней четверти, - призналась учитель химии Людмила Палатова. – Все-таки Олеся была очень загружена участием и разъездами по олимпиадам. Но я была совершенно спокойна за нее. Даже за день до ЕГЭ по химии не проверяла ее, дала свободное время.

По словам наставников Олеси, она не волновалась перед ЕГЭ. За девушкой это вообще не замечено. Пока другие нервно грызут ногти и кладут пятак под пятку на удачу, Блинова без лишних нервов преодолевает трудности. Ее реакция на 300 баллов – простая улыбка, признаются учителя. Однако узнать секреты успеха от самой выпускницы у «КП» не получилось. Ни сама Олеся, ни ее мама не дают интервью.

В свободное время Олеся танцует, занимается спортом и встречается с друзьями. Фото: СОЦСЕТИ

- Наша Олеся очень скромная. Ей оборвали телефоны за эти дни. Но она не хочет огласки. Она так и говорит: «Мне не надо этой славы», - заявил ее классный руководитель. – А секрет нашей умницы, на самом деле, очень прост. Это трудолюбие, упорство, целеустремленность и умение развить в себе новые способности.

Девушка выпускается из лицея с красным дипломом. Пока ведущие вузы России конкурируют между собой за Олесю, она уже определилась с будущим. Она мечтает стать врачом. Ее вуз будет медицинским, но название пока держится втайне.

Вопрос – ребром

Хватает ли у отличницы время на друзей и отдых?

- Это стереотип, что у круглых отличников нет личной жизни, - уверена подруга Олеси Анастасия Нахатова. – Она такой же человек, как и все. Мы классно отдыхали вместе в лагерях, Олеся всегда находила время для общения и посиделок с друзьями. Она хорошо танцует, занимается спортом. С ней можно разговаривать абсолютно на все темы. А я, например, обожала смотреть с ней турецкий сериал «Великолепный век».

А в это время

Выпускник из Петербурга Илья Дубинин «взломал» ЕГЭ по химии. В одном из заданий вундеркинд не нашел очевидного решения реакции и предложил альтернативное. Экзаменаторам это не понравилось – ему срезали баллы до 95. Парень не отчаялся и подал апелляцию – и выиграл, доказав брешь в системе.

- Я принес с собой шесть листов расчетов. Немного намудрил. В школе такому не учат, это мой личный опыт из олимпиад. В итоге я смог уравнять реакции, найти свое решение. На апелляции комиссия немного возмущалась. Им не хотелось повышать мне баллы, ведь это лишняя бюрократия. Я на их аргументы ответил: «Мне понятно ваша логика и интуиция, но посмотрите в мои расчеты». Тут им уже нечем было крыть. Я оказался прав. Мне повысили баллы до 99. Хотя в МГУ я и так прохожу из-за успешных олимпиад. ЕГЭ сдавал просто ради интереса, даже пробники не решал.

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