Бриг «Россия» с алыми парусами прошел по Неве под грандиозный фейерверк

Бриг проплыл по Неве в 00:40 часов под песни разных времен. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Праздничный вечер устроили для выпускников в Петербурге в ночь с 24 на 25 июня. Молодежь зажигала изо всех сил. В волшебный день перед вчерашними 11-классниками выступили популярные исполнители, а вели праздник – Ида Галич и Дмитрий Хрусталев. Сказка завершилась самым долгожданным событием – по Неве прошел бриг «Россия» под алыми парусами. Корабль поприветствовал выпускников вновь в 55 раз - именно столько лет существует праздник.

Выпускники встретили "Алые паруса" громкими криками восторга. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Ни у кого в мире нет такого праздника. Город в эту волшебную ночь дарит вам самый знаменитый мост, самую романтичную набережную, самую красивую площадь. Россия верит в вас. Родине нужны ваш талант, энергия, любовь. Дерзайте. Любите. Творите. Побеждайте вместе с Россией, - поздравил выпускников губернатор Александр Беглов.

Бриг прошел по Неве под грохот салютов. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Шикарный корабль проплыл в сопровождении пиротехнического шоу. Во время этого прозвучали несколько песен, которые символизировали разные периоды времени с 60-х годов. Громче всего выпускники подпевали Юре Шатунову из 90-х. Для них звучала песня "Седая ночь". А вдалеке светилась цифра 55 - в честь юбилея "Алых парусов".

Яркий фейерверк гремел около получаса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гремели салюты, а бриг-красавец плыл по реке – завораживающее зрелище. Говорят, что алые паруса олицетворяют мечты выпускников. И все, кто видели их, могут быть уверены, что желания сбудутся!

За кораблем наблюдали 60 тысяч выпускников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перед главным событием вечера для 11-классников выступили Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ, «Чайф» и другие звезды. Концерт смотрели 60 тысяч выпускников из Петербурга и 430 вчерашних школьников из ДНР.

После того, как бриг проплыл по Неве, выпускники громко кричали "Спасибо" за праздник. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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