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24 июня 2023 22:14

Бриг «Россия» с алыми парусами прошел по Неве под грандиозный фейерверк

Легендарный корабль сопровождали красочный салют и хиты десятилетий с 60-х годов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Бриг проплыл по Неве в 00:40 часов под песни разных времен.

Бриг проплыл по Неве в 00:40 часов под песни разных времен.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Праздничный вечер устроили для выпускников в Петербурге в ночь с 24 на 25 июня. Молодежь зажигала изо всех сил. В волшебный день перед вчерашними 11-классниками выступили популярные исполнители, а вели праздник – Ида Галич и Дмитрий Хрусталев. Сказка завершилась самым долгожданным событием – по Неве прошел бриг «Россия» под алыми парусами. Корабль поприветствовал выпускников вновь в 55 раз - именно столько лет существует праздник.

Выпускники встретили "Алые паруса" громкими криками восторга.

Выпускники встретили "Алые паруса" громкими криками восторга.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Ни у кого в мире нет такого праздника. Город в эту волшебную ночь дарит вам самый знаменитый мост, самую романтичную набережную, самую красивую площадь. Россия верит в вас. Родине нужны ваш талант, энергия, любовь. Дерзайте. Любите. Творите. Побеждайте вместе с Россией, - поздравил выпускников губернатор Александр Беглов.

Бриг прошел по Неве под грохот салютов.

Бриг прошел по Неве под грохот салютов.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Шикарный корабль проплыл в сопровождении пиротехнического шоу. Во время этого прозвучали несколько песен, которые символизировали разные периоды времени с 60-х годов. Громче всего выпускники подпевали Юре Шатунову из 90-х. Для них звучала песня "Седая ночь". А вдалеке светилась цифра 55 - в честь юбилея "Алых парусов".

Яркий фейерверк гремел около получаса.

Яркий фейерверк гремел около получаса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гремели салюты, а бриг-красавец плыл по реке – завораживающее зрелище. Говорят, что алые паруса олицетворяют мечты выпускников. И все, кто видели их, могут быть уверены, что желания сбудутся!

За кораблем наблюдали 60 тысяч выпускников.

За кораблем наблюдали 60 тысяч выпускников.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перед главным событием вечера для 11-классников выступили Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ, «Чайф» и другие звезды. Концерт смотрели 60 тысяч выпускников из Петербурга и 430 вчерашних школьников из ДНР.

После того, как бриг проплыл по Неве, выпускники громко кричали "Спасибо" за праздник.

После того, как бриг проплыл по Неве, выпускники громко кричали "Спасибо" за праздник.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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