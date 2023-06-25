Как в Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»: Мокрые школьники, пронесенные вейпы, танцы под Аллегрову и SHAMAN на корабле

Как выпускники погуляли на "Алых парусах" в 2023 году. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Мама, мы сегодня отрываемся. Все хорошо, не переживай, - отчитываются по телефону школьники на входе у Дворцовой площади, доставая свои пригласительные.

Да-да, снова вход на самый главный праздник выпускников в Петербурге «Алые паруса» нельзя купить ни за какие деньги. Туда можно попасть, только честно отсидев 11 лет за партой. 24 июня Дворцовая площадь стала точкой притяжения еще вчерашних мальчишек и девчонок. К слову, в этом году «Алые паруса» юбилейные – им исполнилось 55 лет. И пришло туда ни много ни мало - 60 тысяч выпускников. Spb.kp.ru рассказывает, как отжигали вчерашние школьники Петербурга в этот раз.

Дворцовая площадь заполнилась почти до отказа. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Булки по 50 рублей и вейпы

Если дружба начинается с улыбки, то «Алые паруса» который год подряд начинаются с досмотра. Чтобы попасть на Дворцовую площадь, нужно показать свой билет, сумку и вывернуть карманы. Полицейские еще и строго обыскивают каждого. Но безопасность превыше всего.

Вчерашние школьницы не один месяц подбирали наряды на торжественный вечер. Фото: Юлия СТАЛИНА

Весь отрыв должен начаться в 22 часа, но это время выступление хедлайнеров концерта, а танцы и веселье пошли еще в 19 часов. В это время главная тусовка сосредоточилась у палаток с едой. Ассортимент, как в школьной столовой: сосиски в тесте по 50 рублей, пирожки с капустой и яйцом за ту же цену, кекс с изюмом, чай или газировка. Конечно, никакого алкоголя. Его вообще запретили продавать в городе в этот день. Хотя, небольшое амбре в воздухе чувствовалось. Но кто ж разберет, от выпускников это или от родителей.

А вот вейпы подростки даже не скрывали. Дымил каждый второй школьник или школьница. Да еще и делились друг с другом, где подешевле приобрести популярные вкусы.

Кто-то приходил в официальном стиле одежды, а кто-то брал джинсовку, чтобы не мешала плясать. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Если вы ожидаете увидеть нарядных выпускниц, то явно не на этом празднике жизни. Сюда девчата приходят отрываться и скакать под песни любимых исполнителей. Встретить красавиц на каблуках и платье получилось, но и те еще в начале вечера уже жаловались на стертые и уставшие ноги.

- Выпускницы прошлых лет предупредили меня взять с собой удобную обувь. Так что я сделала пару эффектных фото для соцсетей и чуть позже переобуюсь в кроссовки. А вот мои подруги будут страдать весь вечер, - секретничала с spb.kp.ru c девушка по имени Ангелина.

Что такое «Чайф»?

Концерт с участием звезд – то ради чего сотни выпускников пришли на Дворцовую площадь. Если в прошлом году организаторы праздника держали втайне и имена ведущих, и хедлайнеров, то в этот раз они клялись, что скрывать нечего и показали все карты до начала масштабного выпускного. Ведущими стали Ида Галич и Митя Хрусталев. А гвоздь программы – группа «Чайф».

Кумиры молодежи выступили на празднике. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Каких артистов больше всего хотели бы услышать сегодня? – спрашивали мы у веселых подростков у сцены.

- Караулова, Тося Чайкина, Hatters , - отвечали они.

- А как же «Чайф»?

- Что такое «Чайф»?

К сожалению, ни один опрощенный выпускник так и не смогли назвать ни одной песни этой группы. Что ж, зато родители и учителя испытали ностальгию.

Школьники подпевали в унисон звездам. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Как всегда, церемонию отрывает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Ни у кого в мире нет такого праздника, но есть у нас в России, в Петербурге. Эта волшебная ночь подарит выпускникам самый знаменитый мост, самую романтичную набережную, самую красивую площадь. Сегодня они ваши и только ваши. Этой ночью по Неве пройдет бриг «Россия» под алыми парусами. Загадайте желание. Пусть ваши мечты пройдут под алыми парусами сквозь шторм и штиль. Дерзайте, любите, творите и побеждайте, - пожелал глава города, перед тем как ударить в колокол.

Сильно похудевшая блогерша Ида Галич и вечно бодрый Митя Хрусталев ворвались на сцену, чтобы разогреть молодежь перед началом концерта

Ведущие шоу - Митя Хрусталев и Ида Галич. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Как приятно стоять на этой сцене в родном городе. Когда-то я и сам был на месте этих ребят, - с улыбкой вспоминал свое прошлое Митя Хрусталев.

Лучшие виды на набережной для просмотра за бригом и фейерверком занимали за несколько часов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- А я вот не из Петербурга, но все равно передам привет своему городу. Ведь нашу прямую трансляцию смотрят по всей стране и даже в других странах, - подхватила Галич.

К слову, шуток со сцены почти и не сыпалось. Говорили о важности знать историю своей страны и быть ответственным. Но дискотеку никто не отменял.

«Если спросят меня, где взяла, я такого мальчишку сладкого. Я отвечу, что угнала…» - неожиданно прозвучали знакомые строчки всех застольных вечеринок, кавер на Аллегрову «Угонщица». Юлиана Караулова словно подбирала свой репертуар специально для родителей и учителей. Выпускникам слова песни тоже были знакомы, подпевали всем залом. Ну и что же тут криминального, как говорится.

- Экспериментируйте, любите и ничего не бойтесь, - закончила выступление звезда.

Экспериментов захотелось и группе The Hatters. На прошлогодних «Алых парусов» они «порвали» зал, и в этом году организаторы пригласили их снова. Теперь «шляпники» вышли на сцену с оркестром. Отожгли на славу.

Зажигательные танцы "Шляпников". Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

На танцполе в это время творился хаос. Выпускники обливались водой, которую бесплатно раздавали на входе и кружили хороводы. Конкурс мокрых маек все-таки состоялся.

И вот, трепетный момент – группа «Чайф». Оказалось, что не такая уж и неизвестная школьникам. Подпевали толпами «Рок-н-ролл этой ночью» и другие хиты.

Представление запомнится выпускникам надолго. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Возвращение блудного брига

Но ни «Чайф», ни любая другая группа или артист не смогут переплюнуть главного хедлайнера праздника – бриг «Россия» с алыми парусами. Под музыку и залпы салюта судно должно пройти по Неве и зафиналить выпускной. Год назад организаторы мероприятия придумали финт ушами и поменяли маршрут корабля. В 2022-м он плыл со стороны Благовещенского моста, через створы Дворцового, а после пируэтов у Петропавловки отправлялся к Троицкому. Юбилейным «Алым парусам» вернули привычный ход: от Троицкого до Дворцового.

Долгожданный бриг "Россия" с Шаманом на борту. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

И вот он пошел, красавец-символ. Сначала под «Седую ночь» легендарного Юрия Шатунова, а затем зазвучал голос SHAMAN’а. Сюрприз-сюрприз – он был на борту судна, откуда спел «С чего начинается родина». Об этой вишенке на торте организаторы не предупреждали.

А бриг «Россия» проплыл под десятки залпов салюта, который на полчаса озарил небо Петербурга яркими цветами. Дальше толпы школьников и туристов ринулись в метро, гулять дальше или просто присели, чтобы отдышаться и обменяться впечатлениями после незабываемого вечера.

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