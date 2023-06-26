Почти половина работодателей Петербурга поднимут зарплаты своим сотрудникам

В половине компаний Петербурга собираются повысить зарплаты до конца года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты некоторых сфер в Петербурге могут рассчитывать на повышение зарплаты. До конца года в 45% компаний города планируют так порадовать своих работников. Чаще всего о таких планах говорят работодатели в IT-отрасли и строительных компаниях (по 63%), а также производители непищевых товаров народного потребления (62%). Об этом свидетельствуют результаты опроса службы исследований «HeadHunter».

- В 35% случаев рост зарплаты коснется фиксированной части, то есть, окладов. 32% работодателей отметили, что изменится и оклад, и переменная (премиальная) часть. В 27% компаний изменятся только премии, - говорится в исследовании.

Также почти половина работодателей Петербурга (52%) не намерены повышать или понижать зарплаты сотрудников. Остальные 3% опрошенных пока не определились. Интересно, что пока сокращать доход работников не собираются ни в одной компании города.

Главный эксперт платформы Наталья Данина отметила, что сейчас наблюдается дефицит рабочей силы, а среди работодателей возникает конкуренция за кадры. Поэтому, по ее словам, зарплаты растут и будут повышаться дальше.

Напомним, что средняя зарплата в Петербурге, по данным на начало июня, повысилась на 8%. Эксперты отметили рост доходов у специалистов в сферах продаж и производства, автомобильного бизнеса, транспорта и логистики, области инвестиций и консалтинга, а также среди обслуживающего и рабочего персонала.