Мужчина нашел горящую голову и части тела человека в черном пакете в лесу Ленобласти

Мужчина хотел потушить пакет, чтобы огонь не перекинулся на деревья.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Житель Сертолово во время прогулки в лесу увидел тлеющий полиэтиленовый пакет. Мужчина принялся тушить огонь, чтобы пожар не перекинулся на траву и деревья. Но от увиденного он ужаснулся: из пакета на него выкатилась человеческая голова. Все произошло в 800 метрах от Центральной улицы 26 июня. Об этом сообщает источник spb.kp.ru.
- Мужчина гулял днем с собакой и увидел пакет темного цвета, - объяснил источник.
На месте происшествия уже побывали следователи. Они забрали из леса один черный полиэтиленовый пакет и второй – желтый. Также специалисты обнаружили полиэтиленовую пленку и полотенце. Будет проведена экспертиза.
Сейчас частично сожженные человеческие останки направлены в морг, где специалисты будут устанавливать причину смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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