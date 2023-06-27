Мужчина нашел горящую голову и части тела человека в черном пакете в лесу Ленобласти

Мужчина хотел потушить пакет, чтобы огонь не перекинулся на деревья. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Сертолово во время прогулки в лесу увидел тлеющий полиэтиленовый пакет. Мужчина принялся тушить огонь, чтобы пожар не перекинулся на траву и деревья. Но от увиденного он ужаснулся: из пакета на него выкатилась человеческая голова. Все произошло в 800 метрах от Центральной улицы 26 июня. Об этом сообщает источник spb.kp.ru.

- Мужчина гулял днем с собакой и увидел пакет темного цвета, - объяснил источник.

На месте происшествия уже побывали следователи. Они забрали из леса один черный полиэтиленовый пакет и второй – желтый. Также специалисты обнаружили полиэтиленовую пленку и полотенце. Будет проведена экспертиза.

Сейчас частично сожженные человеческие останки направлены в морг, где специалисты будут устанавливать причину смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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