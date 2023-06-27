«Лежал в крови 30 минут»: Разбившийся насмерть на электросамокате петербуржец налетел на яму от остановки

Петербуржец насмерть разбился на электросамокате, влетев в яму на тротуаре, которую никто не огородил. Фото: предоставлено "КП"

Василию Васильеву в марте исполнилось 26 лет. Жизнь парня остановилась у автобусной остановки Лени Голикова на проспекте Народного Ополчения, где шли ремонтные работы. Рядом с перестройкой не было ни оградительной ленты, ни ярко-оранжевых конусов. Вася наехал на яму, приземлился головой в асфальт, когда упал с самоката, погиб почти сразу. Кто виноват в смерти петербуржца, разбиралась spb.kp.ru.

Тело у креста

Петербуржец на самокате умер прямо на глазах у прохожих. Александр Коньков, гулявших с компанией друзей вечером 24 июня, поделился деталями рокового падения:

- Нас обогнал самокатчик: он ехал в солнечных очках и на большой скорости. Как я понял, он не увидел на асфальте следы от демонтажа автобусной остановки. Мужчина пролетел первую яму, а на второй все-таки упал. Он перевернулся, ударился головой об асфальт и сильно повредил спину – всю кожу разодрал. Я тут же вызвал скорую помощь - вспоминает очевидец.

Василий часто высылал деньги маме на лечение от онкологии. Фото: предоставлено "КП"

Недалеко стоял патруль полиции. Правоохранители подъехали быстро, а вот медиков ждали около получаса – потеряли драгоценные минутки.

- Пока ждали полицию и скорую, мы попытались оказать первую помощь. Упавшего парня затрясло, у него пошла кровь изо рта и из носа, один прохожий повернул несчастного на бок, чтобы тот не захлебнулся в собственной крови, - с ужасом рассказывает Александр Коньков.

Почти 30 минут Василий Васильев лежал у памятника воинам, павших в Великую Отечественную войну. У парня посинели руки. Скорая по приезде констатировала смерть. Василий скончался от серьезных травм головы и мозга.

По словам очевидцев, скорая долго ехала к мужчине. Фото: предоставлено "КП"

«Помчались через границу Эстонии»

Василий – гражданин России, хоть и родился в Эстонии, там живут его сестра и мама. Парень всегда считал себя русским. Молодой человек перебрался в Петербург, жил вместе с девушкой. Он был готов отправиться на СВО, защищать родную страну, но не успел. Родные и знакомые вспоминают о Васе как об улыбчивом и жизнерадостном парне. Семья до сих пор не верит в гибель юноши.

- В 11 вечера мне позвонила девушка Василия, и сказала, что он разбился на самокате. Мы с мамой были в ужасе, сразу же сели в машину. Нас без очереди пропустили через границу Эстонии, но мы приехали к Васеньке только к трём ночи. 6 часов тело брата лежало не прикрытым на глазах у прохожих, - рассказала Александра Липатова, сестра погибшего.

Василий прекрасно владел электросамокатом, катался на нем много лет. Родные винят в трагедии городские службы:

- Если скорость была большой, но висела бы, например, оградительно-сигнальная лента, Вася просто съехал в траву. Возможно, он бы упал и покалечился, но не умер, - считают родственники.

Комблаг заявляет, что его подведомственные организации не убирали конусы и ленту, ограждающие ямы. Это сделал кто-то другой. Фото: предоставлено "КП"

По словам свидетелей, 23 июня, за день до смертельного падения Василия, у демонтированной остановки были необходимые ограничительные знаки. А вот сразу после смерти петербуржца городские службы вновь поставили яркие конусы и ленты, предупреждающие о ремонтных работах.

- У нашей с Васей мамы онкология, гипертония и диабет, ей нельзя нервничать. 4 года назад она потеряла мужа, 2 года назад – любимую маму, а теперь и Вася погиб… – плачет безутешная сестра. Похороны юноши пройдут в Эстонии.

Родственники петербуржца добиваются возбуждения уголовного дела, а кто виновен в смерти самокатчика – злой рок, городские службы или грубейшая ошибка рабочих, будет разбираться Следственный Комитет по Санкт-Петербургу.

Официально

- Во время работ по монтажу остановочного павильона на пр. Народного Ополчения были предприняты все меры безопасности, вокруг места работ выставлены дорожные ограждения: поставлены дорожные конусы и натянута лента.Работы ведёт компания "Фавор-гарант" по заказу СПб ГКУ "Центр комплексного благоустройства". В процессе был демонтирован павильон для замены его другим.

Предупреждающие знаки не были убраны подведомственными организациями Комитета. Нет информации о том, куда исчезли эти ограждения - возможно, их кто-то убрал из прохожих. На данный момент ограждение восстановлено, все меры безопасности обеспечены, - объясняет сотрудник пресс-службыКомитета по благоустройству Петербурга Ольга Федосеева.

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