На улицы Петербурга вышел новый «экстравагантный» электробус

Еще один электробус запустили в тестовом режиме в Петербурге. Фото: пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс»

На улицы Петербурга 5 июля в тестовом режиме запустили электробус-гармошку E433 Vitovt Max Eclectro белорусского производства. Он начал ходить по маршруту №127 «Коломяги – Автобусный парк – Арцеуловская аллея». Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.

- Сегодня в тестовом режиме вышел еще один электробус. Инновационный и, пожалуй, самый экстравагантный по дизайну. Лично оценил удобство нового транспорта, разработанного специально для Петербурга, - написал он.

По данным производителя, данная модель электробуса может проехать на одной батарее 240 километров. Ему не страшны ни холод в -40 градусов, ни жара до +40 градусов. А находиться в нем одновременно могут до 153 человек.

- В электробусе есть все для комфорта пассажиров: светлый и просторный салон, низкий пол, мультимедийные информационные системы, системы отопления, кондиционирования, помощи маломобильным гражданам и многое другое.

Электробус начал курсировать по маршруту №127. Фото: пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс»

Испытания проводит ГУП «Пассажиравтотранс», они продлятся два месяца. Заряжаться он будет во время «ночевки» в Автобусном парке №2.

Напомним, что недавно в Петербурге также на маршрут №127 вышел электробус «Орион». Автомобиль вмещает в себя 185 человек. Тестировать его будут тоже два месяца.