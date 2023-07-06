После смерти шести сирот-инвалидов в ПНИ-10 в Петербурге реформируют интернаты

Изменения коснутся восьми учреждений для взрослых и пяти детских домов-интернатов. Фото: vk.com/pni10spb

После смерти шестерых сирот в психоневрологическом интернате Петербурга власти приняли решение реформировать такие учреждения в городе. Накануне в Северной столице прошло первое заседание рабочей группы по этим вопросам под руководством вице-губернатора Натальи Чечиной.

- На реформирование требуется довольно много времени, надо готовить проживающих и сотрудников интернатов к пониманию предстоящих перемен, но при этом необходимо четко придерживаться плана и поставленных сроков, - отметила вице-губернатор Наталья Чечина.

В интернатах планируют увеличить количество сотрудников, создать службу защиты прав людей с психическими заболеваниями, разработать систему сопровождения сирот при их госпитализации в больницы. Также в интернатах появится новое оборудование.

Изменения коснутся восьми учреждений для взрослых и пяти детских домов-интернатов.

Напомним, шестеро сирот умерли в ПНИ-10 за последний год. Они были сильно истощены, у многих выявили отек мозга. Волонтеры жаловались, что когда инвалиды попадают в больницы, за ними никто не присматривает, потому что сопровождающих просто нет. В учреждениях экстренно не хватало персонала, а малочисленные нянечки не справлялись с таким количеством воспитанников. Ведомства тогда проводили проверки, а теперь этой проблемой занимаются власти.

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