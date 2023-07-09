«Боялся, что она узнает про измену»: Подробности жестокого убийства девушки, тело которой нашли в бочке на балконе в Новгороде

На допросе мужчина признал свою вину. Фото: СК

Мужчина убил свою девушку и целый месяц прожил в квартире с трупом на балконе. Эта история потрясла жителей Великого Новгорода. Изначально парень задушил свою жертву ручкой от сумки. А потом надел на голову девушку пакет, обмотал тело веревкой и засунул труп в металлическую бочку. На допросе преступник признался, что стало мотивом убийства.

- Я просто испугался, что она узнает, что я ходил ей изменять. В момент убийства я прекрасно понимал, что происходит. Я соображал, что я делаю, - безэмоционально рассказал он следователям.

Девушку начали искать полицейские, когда к ним обратилась ее мама. Женщина рассказала, что 23-летняя дочь давно перестала отвечать на звонки.

- По данному факту следственным отделом по городу Великий Новгород возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержанный полностью признал свою вину, - говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.

Напомним, ранее сообщалось, что вынести бочку на балкон преступнику помог его знакомый. Тот обманул друга, что в емкости находятся удобрения. Уже через месяц горе-любовник ушел к другой без зазрения совести. Именно в этой квартире его в итоге и задержали.

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