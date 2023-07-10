Парень, месяц прятавший тело бывшей на балконе, спустя три дня привел в эту квартиру любовницу

Убийцей девушки оказался ее же возлюбленный ФОТО: соцсети

Около месяца в Великом Новгороде искали 23-летнюю Викторию. Молодая красавица бесследно исчезла в собственной квартире. До нее не смогла дозвониться мама, которая в итоге и обратилась в полицию. Тело красавицы нашли на балконе ее же квартиры. С пакетом на голове и завязанными за спиной руками Вика была спрятана в металлической бочке – той, где обычно хранят удобрения и делают засолки. «КП-Петербург» разбиралась, кто так жестоко обошелся с девушкой и за что.

После школы Вика поступила в Новгородский областной колледж искусств. Девушка мечтала стать художницей. В ее соцсетях множество записей на эту тематику.

- Мы с ней вместе учились. Она была самой талантливой у нас на курсе. Я всегда верила, что она добьется успеха в жизни. Она была очень хорошим человеком, - рассказала «КП-Петербург» однокурсница Виктории.

Девушка выучилась на художницу ФОТО: соцсети

Уже во время учебы девушку замечали в компании 23-летнего парня Александра. Они были красивой парой и долгое время встречались.

- На выпускной в колледже он пришел вместе с Викой, - отмечает однокурсница девушки.

Правда, на время пара расставалась. Девушка начала встречаться с другим, но чуть больше года назад вернулась к Александру. Они даже начали жить вместе – в той самой квартире, где позже полиция найдет тело Вики. Только парень неожиданно влюбился в другую и начал изменять. Но страх, что Вика об этом узнает, не давал ему покоя. Именно это, по его словам, и стало мотивом преступления.

- Я просто испугался, что она узнает, что я ходил ей изменять. В момент убийства я прекрасно понимал, что происходит. Я соображал, что я делаю, - безэмоционально рассказал он следователям после задержания.

В роковой день, 1 июня 2023 года, юноша задушил Викторию ручкой от сумки. Только спустя несколько дней он надел на голову возлюбленной пакет, обмотал тело веревкой и засунул труп в ту самую металлическую бочку. Вынести ее самостоятельно на балкон, чтобы спрятать, Александр не смог. Тут на помощь пришел друг.

Бочку с телом нашли в квартире, где какое-то время еще жил убийца ФОТО: соцсети

- Знакомому он пояснил, что в бочке находятся удобрения, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Спустя месяц (после нахождение тела Вики) задержали парня уже в другой квартире. Он съехал к той самой девушке, с которой изменял Виктории. Только, как позже Александр признается на допросах, с переездом он не спешил.

- Убил он ее 1 июня, а 4 июня он привел туда же свою новую девушку и жили они вместе с трупом. А рядом с бочкой с трупом занимались сексом, - уточняет источник «КП-Петербург».

Свою вину Александр уже полностью признал ФОТО: соцсети

Свою вину молодой человек уже полностью признал. Дело возбудили по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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