«Прыгнул на бетонную плиту, и она придавила его»: Погибший в «заброшке» 11-летний мальчик из Луги пошел туда из любопытства, несмотря на запрет родных

Мальчик никогда не убегал из дома и всегда предупреждал маму. Фото: СОЦСЕТИ

Поиски без вести пропавшего 11-летнего мальчика из Ленобласти завершились 10 июля. Мальчика нашли мертвым в заброшенном доме в Луге. Родственники не могут поверить в трагедию, ведь ребенок никогда не был проблемным – не убегал из дома и хорошо ладил со всеми взрослыми.

- Парень добрый, хороший, отзывчивый мальчишка. Любил гулять и играть в телефоне. Дружил со сверстниками. Никогда не уходил из дома, если даже он куда-то вышел, он всегда предупреждал маму. Должен был перейти в пятый класс. Мечтал научиться кататься на трюковом самокате. Но не успел, - рассказывают spb.kp.ru родственники мальчика.

Ребенок из-за любопытства побежал к "заброшке" один. Фото: СОЦСЕТИ

Известно, что ребенка искали более полутысячи человек: это и полицейские, и местные жители, и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Близкие мальчика надеялись, что малыш найдется живым, и все обойдется. Но когда мальчика все-таки нашли, это повергло в шок всех: тело белокурого школьника придавила бетонная плита.

- Артема (имя изменено. – прим. ред) нашли в заброшенном кирпичном здании. Туда может попасть, кто угодно. Дети любили там играть, прыгать по крышам соседних гаражей. Но недавно я всех оттуда выгнала. Только Тема оказался самым любопытным и пришел туда один на следующий день. Тогда все и случилось. Он прыгнул на плиту, она сломалась напополам. Одна часть полностью придавила его: виднелась только тапочка и ручка, - со слезами рассказывает spb.kp.ru сестра погибшего ребенка Алена.

На здание, где нашли ребенка, постоянно жаловались местные жители. Там часто видели бездомных и пьяниц. Дети из любопытства тоже приходят к «заброшке». Но пока что власти ничего не могут с этим сделать: у здания есть собственник.

- Собственнику земельного участка незавершенного строительства Потребительскому жилищно-строительному кооперативу «Кировскстрой-17» неоднократно направлялись уведомления о надлежащем содержании имущества. К сожалению, администрация не имеет возможностей производить какие-либо работы на данном земельном участке, права на который принадлежат другому лицу, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе администрации МО «Кировск».

Напомним, с начала 2023 года в Петербурге семерых детей нашли мертвыми после их исчезновения. Волонтерам «Лизы Алерт» поступало более 300 заявок на поиск несовершеннолетних.

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