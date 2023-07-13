«Отказали нога и рука»: Актера Ивана Краско срочно госпитализировали в реанимацию в Петербурге

92-летний Иван Краско позвал на помощь сына, когда почувствовал, что ему плохо. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Актера Ивана Краско в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. 92-летнему артисту резко стало плохо, когда он находился на даче. По предварительной информации, самочувствие ухудшилось из-за последствий инсульта. Информацию spb.kp.ru подтвердил директор Ивана Краско.

- Госпитализировали в Алмазова, у него нога отказала, сейчас обследуют, - объяснил он.

Когда Ивану Ивановичу стало плохо, он успел позвать на помощь сына Федора. Тот вызвал отцу скорую помощь. По его словам, у папы перестали отвечать левая рука и левая нога. Они не двигаются. Сын вместе с отцом поехал в больницу.

- Он утром пытался сесть и не смог. Позвал меня. Разговаривает вяленько, но понимает, что происходит. Пока что папа в реанимации, врачи узнают, что произошло. Но, вроде, последствия инсульта, ничего страшного, скоро в обычную палату переведут, - рассказал spb.kp.ru сын Ивана Краско Федор.

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