«Это был тромб»: Помощница Ивана Краско раскрыла причину экстренной госпитализации актера

Актера выпишут из больницы не раньше 20 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стала известна настоящая причина, из-за которой актера Ивана Краско экстренно госпитализировали в больницу. 91-летний артист театра и кино оказался в Свердловской больнице на Крестовском острове 13 июля. Ему стало плохо на даче в Ленинградской области. Утром у Краско отказала левая нога и рука, он перестал реагировать и был вялым. Младший сын успел вызвать скорую помощь для знаменитого отца.

В тот же день актеру провели сложнейшую операцию. Специалисты обнаружили у него проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом. Помощница Краско Дарья Пашкова уточнила spb.kp.ru диагноз звезды.

- Это был тромб, его вытащили, все заработало, - рассказала помощница Ивана Ивановича.

По ее словам, у Краско оторвался в голове тромб. Врачам пришлось удалить его через сосуды. Операция прошла успешно благодаря профессионализму медиков. Сейчас Ивану Ивановичу проводят седацию, чтобы он мог спать, отдыхать и восстанавливаться.

Теперь Иван Иванович снова чувствует онемевшую левую часть тела. Врачи считают, что он идет на поправку.

Отметим, накануне у артиста появились галлюцинации. Пока Иван Краско будет оставаться в больнице, выпишут его не раньше 20 июля.

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