«Внес в черный список и никому не отвечает»: Жених загадочно пропавшей во Вьетнаме россиянки запутался в показаниях и не участвует в ее поисках

Семья пропавшей во Вьетнаме россиянки подозревает жениха-иностранца в ее убийстве. Фото: предоставлено "КП"

Больше месяца родные бесследно пропавшей во Вьетнаме петеребурженки Евгении Близнюк не знают, где ее искать. 43-летняя женщина три года жила в заграничной стране, где работала учительницей английского языка, влюбилась в 22-летнего студента по имени Транг и родила от него дочь. 12 июня она должна была продлить визу. Для этого женщина хотела уехать из своего города Хайфон в соседний Ханой, где ее ждал автобус с группой россиян до Лаоса. Но до соотечественников она так и не добралась. А последним, кто видел Евгению, был юный вьетнамский жених. Но, по словам подруг пропавшей женщины, пара часто ссорилась, а россиянка жаловалась на то, что парень ворует у нее деньги на наркотики. Spb.kp.ru узнала, что думает о странной пропаже невесты сам вьетнамец.

«Я очень переживаю, а наша дочь скучает»

Женщине и студенту так и не разрешили официально оформить свой брак из-за того, что у Евгении не было регистрации. Однако и без этого она уверяла мать, что любит своего «красивого и мужественного» жениха. Они вместе путешествовали, воспитывали дочь. Но в какой-то момент Транг подсел на наркотики и вылетел с работы. Несмотря на это, он все равно заявляет, что не причастен к пропаже взрослой невесты и готов помогать. Только не знает, как.

Евгения долго хотела второго ребенка, но смогла забеременеть только после развода с мужем-россиянином, и встретив молодого вьетнамца. Фото: СОЦСЕТИ

- Все эти дни я тоже не могу до нее дозвониться. Я пытаюсь каждый день. Спрашивал у ее знакомых в соцсетях, но найти Женю не получилось. Перепробовал все пути. Я очень переживаю. И наша дочь Марина очень скучает по ней. Я с ней теперь живу в доме у моей мамы, - рассказал Транг подруге Евгении Ирине Гаркуше, с редакцией spb.kp.ru он общаться не стал.

Вьетнамец написал, что в день пропажи невесты он остался с дочерью в съемной квартире в Ханфое.

- Женя действительно ушла 12 июня. Такси должно было забрать ее в 15:00 и уехать в Ханой. Но номер машины я не запомнил. Перед уходом она добавила, что будет в Лаосе 13 июня. Обещала вернуться этим же днем, ко дню рождению нашей дочки – ей исполнилось четыре месяца. 12 июня в 17:00 ее телефон уже был выключен. С тех пор я звоню каждый день, но никто не берет трубку, - уверяет парень.

Свекровь Евгении зачем-то зарегистрировала ее дочь как свою. Это случилось спустя месяц после пропажи россиянки.

«Он замешан в пропаже!»

Далее родные и друзья Евгении завалили Транга вопросами, обращался ли он в посольство РФ во Вьетнаме или в полицию. И тут он начал путаться в показаниях.

- Во-первых, он заявил нам, что перед уходом Жени они мило поцеловались с ней и попрощались. Но когда к нему пришел риелтор по поводу оплаты за квартиру, ему он уже признался, что они поссорились, - делится дочь Евгении Татьяна. – Во-вторых, российские волонтеры во Вьетнаме выяснили, что он не обращался в полицию, хотя нам говорил обратное. Потом он стал утверждать, что офицер полиции требует от него взятку за поиски. В-третьих, подозрительно то, что камеры видеонаблюдения на доме работали все время без происшествий, но именно в час пропажи Евгении там якобы отключился свет. Поэтому записей нет.

Транг же клянется, что делает все, что может.

- Я обзвонил больницы, морги, тюрьмы. Но там ничего не знают о Жене. Я не в курсе, машина какой именно компании забрала ее из города. Я продолжаю нянчиться с дочкой и надеяться на лучшее. Недавно мы ее вакцинировали. Она спит не очень хорошо и часто плачет и ругается, - говорится в одном из последних сообщений мужчины.

Евгения содержала семью даже после родов, потому что ее жених подсел на наркотики и вылетел с работы.

Но на днях парень начал внезапно блокировать некоторых друзей Евгении и волонтеров.

- Внес в черный список и больше не отвечает. Вообще никому, - разводит руками близкая подруга Евгении Ирина Гаркуша. – Местный волонтер-вьетнамец пару дней назад пытался вытащить Транга в миграционную службу, чтобы он написал заявление о пропаже Жени. Сначала вроде согласился, а потом ни слуху ни духу. В пропаже Жени замешан он и его семья, я уверена!

Тревоги родным и близким Евгении Близнюк добавляет и тот факт, что за время пропажи ее четырехмесячную дочку Марину зарегистрировали как ребенка матери вьетнамского жениха. Зачем иностранцы это сделали – они не говорят. Сейчас Евгению ищут с помощью Интерпола, волонтеров и местной полиции при поддержке консульства. Spb.kp.ru проследит за развитием поисков.

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