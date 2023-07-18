«Начал разговаривать с врачами»: Актера Ивана Краско перевели из реанимации в неврологическое отделение

Ивана Ивановича госпитализировали с дачи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

92-летний актер Иван Краско провел в реанимации пять дней. Все это время он находится в центре имени Алмазова. Туда его срочно госпитализировали утром 13 июля прямо с дачи. К счастью, состояние пожилого артиста приходит в норму. Во вторник, 18 июля, стало известно о его переводе из реанимации в неврологическое отделение.

- Состояние папы уже хорошее. Он разговаривает с врачами, но мне с ним связаться пока не дают, - рассказал spb.kp.ru сын Ивана Краско Федор.

Напомним, актер почувствовал себя плохо на даче: у него отнялись рука и нога. Он сразу позвал младшего сына Федора, а тот вызвал скорую помощь. Через несколько часов Ивана Ивановича прооперировали. Стало известно, что причиной госпитализации стал тромб, который экстренно извлекли.

Когда артист пришел в себя, у него начались галлюцинации, но позже состояние стабилизировалось. Близкие Ивана Ивановича с нетерпением ждут его выписки домой.

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