Малыши с ирокезами и блинчики от мамы Горшка: Как прошли поминки по солисту «Короля и Шута» в Петербурге

Татьяна Горшенева пришла на поминки к сыну к 10-летию со дня его смерти. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Горшок - добро, а Инстасамка - зло

- «Откройте, мы к Горшку!», - постучали в двери троллейбуса №18 у метро «Лесная» две опаздывающие красноволосые девочки. Водитель ничего не понял, но дверь открыл.

С утра 19 июля фанаты «Короля и Шута» штурмовали общественный транспорт Калининского района, чтобы добраться до могилы Михаила Горшенева на Богословском кладбище. Ирокезы, пирсинг, черная одежда, нашивки – все при них.

Целый день вокруг могилы Михаила Горшенева были толпы людей. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Мне было 10 лет, когда брат неугомонно слушал Горшка и Князя у себя в комнате. Я жил с ним, так что тоже подсел, - поделился с spb.kp.ru 22-летний конструктор-мебельщик Андрей. – Миша из ряда вон выходящая фигура, который писал ни на что не похожую музыку. И его философия достаточно самобытная, изречения ушли в народ. Очень жаль, что не попал на концерт «Короля и Шута» при жизни Миши. Был только на выступлении Князя. Но это уже, конечно, не то. Видно, как Князю не хватает энергии Горшка.

У входа на кладбище шумный ремонт тротуара. Бульдозер снимал асфальт, но у ворот этот бардак заглушали песни «КиШ». Десятки фанатов выкрикивали «Мертвого анархиста». Новичку здесь заблудиться сложно – по хитам Горшка, как по хлебным крошкам, можно было выйти на аллею к могиле панка.

"КиШ" слушают даже малыши! Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Я в первый раз иду, меня сын-подросток затащил, - улыбнулась 41-летний косметолог Эллина. – Но чего греха таить, я слушала «КиШ» с 2000-х, когда только-только поступила в вуз. Тогда студенты поголовно увлекались творчеством Горшка и Князя, ходили с ирокезами и в майках с лого группы. А потом как-то это все сошло на нет. Рэперы появились в стране! И всякие Инстасамки, которых слушаешь, и уши в трубочку сворачиваются.

Фанаты Горшка регулярно навещают его могилу и оставляют там подарки. Нов тот раз их было в десятки раз больше. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

«Спасибо вам за Мишу!»

К 11 утра больше сотни фанатов окружили могилу Михаила Горшенева и запевали «Ели мясо мужики». Девочка лет 11 в толстовке нежных цветов бодро и громко подпевала - про то, как трактирщик зажарил жену и хвастался, что она вкусная.

У памятника кумиру стояли с десяток ваз с огромными букетами гвоздик. Люди несли ему книги Лавкрафта, стихи, рисунки и картины. За порядком следили настоящие панки лет за 40 – с выбитыми или потерянными зубами, сальными или мокрыми волосами, с алкогольным амбре и сигаретой во рту. Они заботливо обороняли святая святых и аккуратно раскладывали «подношения» кумиру. А если видели на памятнике грязь – бережно оттирали.

Некоторые поклонники специально приехали в Петербург из других городов - все ради памятного события. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Наконец, один из главарей движения поклонников «КиШ» объявил, что на кладбище идет мама Горшка – Татьяна Ивановна. Рявкнув пару раз, панкам удалось освободить коридор для женщины. Места становилось маловато. Все лавочки вокруг были заняты. Да и стоять было почти негде. И молодежь, и взрослые невольно заступали на территорию чужих могил, извиняясь перед усопшими.

Для Татьяны Ивановны организовали коридор, чтобы она могла спокойно пройти к могиле сына. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Татьяна Горшенева шла к месту встречи (так она называет могилу сына) с широкой улыбкой. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Маму Горшка встретили бурными овациями. Фанаты очень любят Татьяну Ивановну, потому что из родственников рокера она активнее всего общается с ними, да и ведет себя так же ярко и энергично, как сын.

- Ох, ребят, спасибо! Наше место встречи изменить нельзя, – слегка отдышалась и заулыбалась Татьяна Горшенева. – Вы знаете, как я сцену ненавижу. Со школы забываю все строки. Поэтому прочитаю вам с листа новый белый стих в память о Мишутке: «Мишутка наш и лев, и бык. Собрал в себе он силу и талант, неугомонный и неудержимый, а сцена стала для него отрадой!».

Фотография Михаила со стихом от мамы досталась бойкой девочке. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Дальше гитарист, как две кали воды похожий на хиппи-музыканта Мака Демарко, вместе с девочкой-скрипачкой начали исполнять одну из самых трогательных песен «Короля и Шута» - «Воспоминания о былой любви». Под пятиминутную лирику Татьяна Горшенева пошла брататься с фанатами.

- Разрешите вас обнять, пожалуйста? Спасибо вам за Мишу! – говорили женщине благодарности за сына и плакали.

- Мы с 16-летней дочкой Леей специально приехали из Севастополя сюда на 10 лет со дня смерти Миши, - рассказала 40-летняя медсестра Ольга. – С 4 лет я подсадила дочь на группу. Ее первая песня - «Лесные разбойники». Бегала за мной и отцом и кричала: «Поставьте мне «Лесных Лазбойникав!». Музыка Михаила значит для нашей семьи очень многое. Она – лекарство от хандры и всех бед и проблем.

Некоторые фанаты пришли с алкогольной "добавкой". Ну а как, панки же! Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

«Для Мишутки фанаты - это святое»

После ритуала обнимашек Татьяна Горшенева вынесла поднос с блюдом дня – свернутыми в трубочку блинчикам. Внутри – плавленый сыр. Именно такое угощение и уплетал за обе щеки Горшок на даче или дома у родителей. Битва за блины была нешуточной, но до драки не дошло. Как и сам Горшенев – его фанаты добрые, хоть и могут отпугнуть обывателей своим внешним видом. В итоге почти вся тарелка досталась именно детям.

- Блинчик отличный! Но Миха не только по сыру «угарал». Его хлебом не корми, дай блины поесть хоть с начинкой, хоть без, - провела ликбез для spb.kp.ru одна из фанаток «Короля и Шута».

А вот и любимые блинчики Горшка. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Блины жили не дольше 30 секунд. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Фанаты еще час не отпускали Татьяну Горшеневу, признавались в любви ей и ее сыну, фотографировались, брали автографы и рассказывали байки. Обойдя толпу, можно было увидеть россыпь припрятанного алкоголя – от легкого пенного до крепкой «столичной». Пообещали за собой убрать.

- Я помню заповедь Мишутки: «Фанаты – это святое», - сказала spb.kp.ru Татьяна Горшенева. – И я рада уделить им свое время. Тем более, сейчас я с Мишей общаюсь даже больше, чем при жизни. Вот сегодня с утра к нему обратилась на небо: «Мишут, мы сегодня идем на место встречи. Пусть дождик не льет на фанатов. Пожалуйста!». И я рада такой популярности сына. Миша был бы в восторге от нового поколения фанатов после успеха сериала. И точно не ворчал бы на молодежь. Мишутка обожал фанатов любого расклада.

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