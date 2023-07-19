«У него горят глаза»: Бывшая невеста Киркорова раскрыла секрет скорой свадьбы поп-короля

Бывший ди-джей Киркорова заявила, что у него есть роман с новой возлюбленной. Фото: vk.com/guseva1203

Народный артист России Филипп Киркоров недавно обмолвился, что встретил женщину своей мечты. 56-летний поп-король признался, что уже живет с новой возлюбленной, которая «греет его и вдохновляет». Но один из самых завидных женихов страны ожидаемо отказался рассказать хоть какие-либо детали семейной жизни.

Да и раньше Киркоров не распространялся о личной жизни. Певец был женат лишь единожды - на Алле Пугачевой. Пара прожила 11 лет и развелась в 2005 году. Тогда король российской эстрады клялся, что хотел сохранить брак, но его муза настояла на расставании, так как ей не хватало внимания. В 2012 году Филипп впервые стал отцом - у него родилась дочь Алла-Виктория, а через год появился сын Мартин.

Недавно Филипп был на свадьбе своей экс-невесты Кати Гусевой. Фото: vk.com/guseva1203

Ди-джей и телеведущая Катя Гусева, которой с 2018 по 2022 год приписывали роман с Филиппом, в интервью spb.kp.ru проговорилась, что артист вот-вот женится. Правда, сама она с его избранницей оказалась незнакома.

Сам Филипп о личной жизни почти никогда не говорит. И тем более о возможной свадьбе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Он не познакомил нас, но я заметила, как у него горят глаза. Мы виделись в конце июня на дне рождении его сына Мартина. Невооруженным взглядом заметно, что он счастлив, расцвел. Во-первых, у него шикарное преображение. Во-вторых, видно, что он счастлив в личной жизни. Но я не вошла в круг тех, кому Филипп представил новую любовь, - объяснила ди-джей.

Напомним, телеведущая сама мечтала выйти замуж за Киркорова, но этого так и не случилось. В июне 2023 года Гусева выбрала другого – адвоката Михаила Сазанова. Киркоров ее не ревновал и присутствовал на свадьбе в качестве гостя. Экс-подруга поп-короля рассказала, что в качестве подарка он преподнес ей песню, под которую они с Сазановым исполнили первый танец молодоженов, а также конверт с деньгами и шикарный букет цветов. К слову, на свадьбу к бывшей возлюбленной Киркоров пришел один.

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