«Мое лицо обезобразили»: Экс-жена актера Епифанцева Анастасия Веденская не смогла наказать обидчицу, разбившую бокал об ее голову

Суд освободил от наказания женщину, бросившую бокал в голову актрисы Анастасии Веденской в ресторане Петербурга. Фото: vk.com/vedenskaya47

Суд Петербурга огласил приговор Виктории Абрамовой, которая кинула бокал в лицо Анастасии Веденской, экс-жене актера Владимира Епифанцева. Громкая история произошла еще в феврале 2021 года. Тогда актриса Анастасия пошла отмечать премьеру фильма «Дочь тьмы», где она сыграла главную роль, вместе с друзьями режиссера. Они остановились в ресторане «Мариус» на улице Марата. Однако разговор между новыми знакомыми не задался и вскоре беседа переросла в потасовку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

За столиком в ресторане собрались пять человек: Веденская со своим молодым человеком, режиссер и пара Абрамовых. Мужчина пили водку, актриса – вино, а ее обидчица – пиво из большого бокала. В какой-то момент Абрамов полез в телефон к своей супруге. Анастасия заметила это и сказала, что ему бы не следовало смотреть переписку жены, ведь у каждого должно быть личное пространство. На что мужчина заявил, что в их семье домашнее насилие – норма. Но даже несмотря на эту небольшую перепалку, ссор и агрессии между компанией не было.

Так выглядела актриса до случившегося. Фото: vk.com/vedenskaya47

Все изменилось, когда актриса собралась уйти. Тогда Абрамова резко сказала: «Ты не представляешь, что я могу с тобой сделать, если захочу», а затем кинула пустой стеклянный бокал Веденской в голову. Тот разбился, попав в лоб. Но этого обидчице не хватило, и она кинула еще один стакан в лицо актрисе. Как итог, на лбу Анастасии образовалась рана и потекла кровь. После ее увезли в больницу, где наложили швы.

- Из-за рубца на лбу, который без хирургического вмешательства не исчезнет, я стала меньше сниматься и у меня возникают сложности с работой, так как этот рубец не может скрыть грим, и он виден на «камеру». В этой профессии, если есть какие-то изъяны на лице, актеров просто не зовут участвовать в проектах и даже не приглашают на пробы. Рубец обезобразил мое лицо, - отметила Анастасия Веденская.

Анастасия Веденская считает, что ее лицо обезобразили. Фото: vk.com/vedenskaya47

При этом сама Абрамова вину не признала. Кроме того, у нее совершенно другое видение произошедшей ситуации. Она действительно была в данном ресторане, ужинала вместе с супругом и его друзьями. По ее словам, Веденская вела себя некрасиво, много выпивала и оскорбляла всех вокруг, в том числе мужа и ее. Однако она терпела такое поведение по просьбе супруга. Но в какой-то момент обида взяла верх, она вскочила со своего места и стала размахивать руками. Поэтому не исключает, что она могла что-то разбить. При этом женщина не помнит, чтобы что-то специально кидала в актрису.

- Суд назначил Абрамовой наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Но она освобождена от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования, - добавили в пресс-службе судов.

Отметим, что Владимир Епифанцев тоже попал в скандал. Веденская позвонила ему, пока ехала скорая. Узнав, что его бывшая жена пострадала, он босиком спустился в ресторан из номера в отеле. Сначала он отбросил Абрамову, а потом принялся за ее супруга. Актер с ноги повалил обидчика своей экс-возлюбленной. Потасовка набрала такие обороты, что даже разлетелись столы.

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