«Акушерки шутили: «Кремль на связи!»: Петербурженка назвала новорожденного сына Владимиром Путиным

Малыш с именем Владимир Путин родился в Петербурге. Фото: комздрав Петербурга

В полку известных уроженцев Петербурга необычное пополнение. В роддоме №10 родился, как отмечают сами акушеры, «ребенок с сильным именем» – Владимир Путин. Его 28-летняя мама Виктория призналась, что назвала малыша в честь любимого дедушки. Да и энергетика и значение имени подкупает: «владеющий миром». Редакция spb.kp.ru на пять минут отвлекла маму от общения с малышом и расспросила ее о знаменательном событии.

- Виктория, почему решили назвать мальчика в честь дедушки?

- Имя в целом такое шикарное. Мой дедушка по маминой линии был военным. Он родом из Сибири. У меня сохранились очень теплые чувства о нем. Поэтому это дань уважения ему.

- Как малыш чувствует себя?

- У нас был недобор по весу. 1 килограмм и 900 граммов. А рост - 40 сантиметров при родах. Но сейчас все замечательно. Вова родился 10 июля. Чуть больше недели лежит в отделении интенсивной терапии. Набираем вес. Сейчас мы очень громкие, любим внимание. В остальном все хорошо. Главное, что здоровые. Готовимся к выписке через недельку.

- Как в роддоме встретили Владимира?

- Очень по-теплому. На кроватке нам написали: «Вовочка Путин». Когда звонила узнавать, как дела у малыша, пока меня нет рядом, то на том конце провода акушерки шутили: «Кремль на связи!». Смешно было, конечно. Но, если серьезно, хотелось бы, чтобы к сыну в будущем относились уважительно. Чтобы он рос лидером, чтобы помогал другим по жизни.

- На кого похож Вова?

- Точно на отца. Сразу же были видны его повадки. Те же выражения лица, мимика. Такие мелочи вроде бы, но уже заметно.

Но все-таки месячный Вова - не полный тезка президента России. Юный Владимир имеет отчество Андреевич. Так что уже в его руках в будущем назвать своего сына Владимир.

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