В Петербурге 23 июля ограничили движение транспорта из-за репетиции парада ко Дню ВМФ

Четыре моста разведут в Петербурге днем 23 июля из-за репетиции парада ко Дню ВМФ. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге 23 июля пройдет вторая репетиция главного военно-морского парада. В связи с этим вводятся ограничения на движение машин и меняются маршруты общественного транспорта. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Так, с 11:00 до 12:15 разведут Дворцовый, Литейный, Троицкий и Благовещенские мосты. С 12:00 до 14:00 закроют акваторию морского порта для маломерных судов. Также на некоторых улицах полностью перекроют движение до 14:00.

Часть дорог в центре Петербурга перекроют из-за репетиции главного военно-морского парада. Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок»

Кроме того, 26 маршрутов общественного транспорта до 14:00 23 июля следуют по укороченным трассам. Среди них автобусы № 2, 3, 6, 7, 10, 21, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 76, 100, 191 и 262, троллейбусы № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11 и 22, а также трамваи №3 и 6.

- Дополнительно информируем, что 23 июля до 14:00 будет организован бесплатный проезд автотранспорта по ЗСД от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта и в обратном направлении.

Напомним, что главный военно-морской парад пройдет в Петербурге 30 июля. В этот день также введут ограничения на движение по ряду улиц и мостов. Часть из них введут уже с 18:00 29 июля. Продлится запрет до 14:00 30 июля.