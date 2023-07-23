Уголовное дело возбудили в Петербурге после жесткого избиения судьи шахматных турниров

После жестокого избиения судьи шахматных турниров в Петербурге возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В петербургском шахматном клубе «Петровская ладья» 19 июля произошла страшная ситуация. Гроссмейстер до полусмерти избил шахматной доской главного судью турниров Сергея Видякина. По словам его друга, пострадавший сейчас находится в реанимации. Полиция после происшествия возбудила уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Агрессивного шахматиста задержали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В ходе проверки установлено, что вечером 19 июля в помещении клуба, после совместного распития спиртных напитков, между потерпевшим и его коллегой возник конфликт, в ходе которого последний нанес множественные травмы своему оппоненту, - добавили в пресс-службе.

Между тем, есть информация и о других пострадавших. Под раздачу попал охранник, который попытался успокоить разъяренного гроссмейстера. Его также госпитализировали. Шахматная доска прилетела и еще по одному человеку, который находился в тот день в клубе. Но он чувствует себя более-менее.

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