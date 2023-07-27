Модели из Замбии, фотосессии с гранатометами и бесплатная русская кухня: Лучшие моменты первого дня саммита «Россия – Африка» в Петербурге

Лучшие моменты первого дня саммита "Россия - Африка" в репортаже spb.kp.ru. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Участники и гости российско-африканского саммита прибыли в Петербург заранее. Но почти все опоздали. Не по своей вине. Дело в том, что в городе на Неве из-за форума предприняты невообразимые меры безопасности – такого не было даже в дни ПМЭФ. Перекрыты десятки дорог, объездные трассы и частично – платная магистраль. Накануне события власти города даже рекомендовали руководителям предприятий перевести сотрудников на удаленку. Но и это не помогло. Движение транспорта в городе было просто парализовало.

Весь день русские и африканцы братались и обсуждали совместные планы. На саммите царит дружественная атмосфера. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ

В среднем до «Экспофорума» люди добирались по 2-4 часа. Хотя расстояние мизерное - 5 км. Пешком идти не разрешали - дороги на участке между Пулковским и Петербургским шоссе перекрыли, на подъезде к месту проведения саммита образовалась гигантская очередь из «Мерседесов». На единственно разрешенный транспорт – шаттлы – были километровые очереди. И в ней были равны все. И обозреватель «Комсомолки» Эдвард Чесноков, и среднестатистический бизнесмен Иван из Твери, и его помощник Олег в спортивных штанах, а также многочисленные представители делегации из Замбии.

Супермодели есть и в Замбии! Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Введенные меры безопасности были связаны в первую очередь с визитом в город высоких гостей. На саммит приехали 18 лидеров африканских стран, 5 вице-премьеров, 4 главы правительства и глава парламента. Также 27 июля на пленарном заседании «За мир, безопасность и развитие» выступил президент России Владимир Путин.

У «Экспофорума» гостей встречали не солью-хлебом, а отечественным автопромом. Трактора, комбайны, спасательная техника, вертолеты и, конечно, LADA, которую нынче собирают в Северной столице.

Один из самых людных стендов на саммите - с новейшими видами оружия. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Дальше пути гостей расходились. В павильоне H расположились российские стенды, а вот зоне G было куда поэкзотичнее. Ведь именно там на два дня саммита остановились лучшие африканские компании. Людей в деловых костюмах здесь сменяли нарядные африканцы. Особенно привлек наше внимание мужчина в футболке с изображением Владимира Путина.

- Этот принт – моя душа, - с гордостью сказал гость на плохом, но все же русском языке.

Гостьи из Африки в ожидании пленарного заседания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПОРТИВНЫЕ И ПРАВОСЛАВНЫЕ

Особо торжественной получилась встреча на саммите с главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой. Ее наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Ранее Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Все внимание журналистов с самого утра украла блистательная Ирина Винер-Усманова. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Для нас очень важна Африка. Это континент выдающихся и гениальных спортсменов. Во многих видах спорта. В том числе, в гимнастике. Я всегда мечтала готовить девочку из Африки. Нам предложили тренировать детей из Никарагуа. Конечно, мы этим займемся, - скромно ответила на поздравления выдающийся наставник.

Весь день русские и африканцы братались и обсуждали совместные планы. На саммите царит дружественная атмосфера. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Точки притяжения Россия и Африка нашли не только в спорте, но и в религиозной сфере. В частности, на саммите состоялось подписание соглашения о строительстве грандиозного православного комплекса в Уганде. Очень колоритно выглядел стенд: темнокожий священник в рясе, баннеры с нарисованным медведем и львом – символами наших континентов, и огромный макет будущей христианской мекки. Это будет храм на 400 человек, резиденция экзарха, дом-причта и гостиница для паломников. К возведению церкви планируется приступить уже в 2024 году.

Русских красавиц на саммите гораздо меньше, чем на ПМЭФ-23. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

АНШЛАГ У ВИНА И ОРУЖИЯ

Стенд Рособороны вызвал настоящий ажиотаж. Участники саммита – серьезные мужчины в пиджаках – с особым рвением бежали сюда. Сфотографироваться с винтовками, автоматами, пистолетами.

Среди гостей из Африки было много военных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сегодня у нас представлены стандартные решения – полный спектр продукции военного назначения для борьбы с терроризмом. Но есть и новинки – последнее поколение автоматов Калашникова, снайперские винтовки, самозарядные карабины. Ну, а интерес гостей вполне понятен – это же мужчины. Где еще в условиях безопасности можно подержать в руках боевое оружие?! - рассказали представители стенда.

Настоящей звездой стенда стала «Верба» - переносной зенитно- ракетный комплекс простив самолетов, вертолетов. Фото с ней, пожалуй, теперь есть у каждого участника саммита.

Африканцы добродушно отвечали на море вопросов журналистов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу после знакомства с оружием гости штурмовали стенды с алкоголем. Виноделы из Алжира привезли свою лучшую продукцию. Россияне оценили ее по достоинству. Понравилось. И уже к полудню от запасов не осталось ни капельки.

Наши же стенды завлекали партнеров не угощениями, а технологичными стендами – «беременной» матрешкой, 3D моделями с подводными трубам и моделями военных машин и радиолокационного оборудования.

Выступление Владимира Путина приковало все внимание гостей форума. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А ЧТО НА ОБЕД?

Саммит саммитом, а обед по расписанию. В 12 часов пришлось снова постоять в очереди. Теперь уже в ресторан. Вход строго по бейджам, потому как кормят, в отличие от ПМЭФ, бесплатно. Трапезничать отправились с военными из Буркина-Фасо, которые долго смотрели на ассортимент, не решаясь сделать заказ.

А вот и святая святых - столовая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Африканцы охотно брали российский борщ, но макароны им были привычнее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вы когда-нибудь пробовали русскую кухню? – спросили мы у них.

- Нет, сейчас будет эксперимент!

Африканцы быстро расхватали блюда, и вроде остались довольны. И мурманской треской с азиатским соусом, и куриной грудкой с маринарой. Главное, что свинины в меню не было, ведь большинство из участников – мусульмане, и организаторы это учли.

Легенда ЦСКА Секу Олисе (слева) и экс-футболист "Локомотива" Динияр Билялетдинов (справа) раздавали автографы перед матчем команд России и Африки. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Много внимания на саммите украли представители Российского футбольного союза (РФС), которые пригласили к себе на стенд знаковых африканских футболистов, успешно выступавших за клубы в РПЛ. Это и легенда ЦСКА Секу Олисе из Либерии, и бывший игрок «Локомотива» Даме Н’Дойе из Сенегала. Оба отшучивались, что слегка прибавили в весе (у Секу даже округлились щеки), но любви к футболу от этого у них меньше не стало. Спортсмены раздавали автографы и уверяли, что тщательно готовились к выставочному матчу команд России и Африки, который пройдет на «Газпром Арене» в пятницу, 28 июля, где помимо них будут и звезды нашего футбола – Мостовой, Сычев, Билялетдинов и Аршавин.

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