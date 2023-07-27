Какая Прелесть: Как «Комсомолка» учила Мисс Вселенную из Африки разговаривать на русском

Spb.kp.ru пообщалась с супермоделью из Замбии на саммите "Россия - Африка". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Искушенные гости международных мероприятий в Петербурге привыкли к тому, что все красавицы мира по традиции собираются только на ежегодном экономическом форуме ПМЭФ. Но проходящий в эти дни саммит «Россия - Африка» может разрушить этот тезис. Корреспонденты spb.kp.ru не только с утра до вечера проникались дружбой двух континентов, но и находили время осматриваться по сторонам в поисках прекрасного. Наудачу нам попалась скромно прогуливавшаяся между стендами темнокожая девушка в розовом костюме с белым жакетом, роскошным жемчугом с перепелиное яйцо и дорогим клатчем.

С виду Прелесть - скромняга. Если не считать дорого жемчуга. И позолоченных афрокосичек. И трех менеджеров! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы, вероятно, и не подошли бы к даме из Африки, если бы не любопытная деталь – поверх одежды у нее была лента с надписью Miss Supermodel Worldwide 2023 (Мисс Супермодель мира. – Прим.ред.). Быстрый поиск в Интернете дал понять, что гостью зовут… Прелесть! А если точнее – Прэшес Чимфвембе Мвамба Нг'ома. Первая часть ее имени с английского языка как раз переводится как «прелесть». Сама модель из Замбии, а на минувшем конкурсе она заняла второе место, уступив россиянке Ангелине Горбуновой. Неужели приехала к ней на реванш?

- Здравствуйте! – обращаемся к красотке. – Рады видеть вас на саммите. Простите, а можно поинтересоваться, для чего вы…

Но договорить нам не дала троица мужчин и женщин. Они тут же окружили нас со встречными вопросами.

- А вы для каких целей интересуетесь? Мы менеджеры Прелести. Вы хотите бесплатно взять у нее интервью? – удивили сотрудников spb.kp.ru африканцы.

- Всего лишь пару вопросов, если можно. Чем богаты, тем и рады, - растерянно объясняем гостям и показываем, что кроме телефона, фотоаппарата да диктофона у нас ничего нет.

Прелесть охотно общалась со всеми, даже с назойливыми журналистами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прелесть заинтересовалась нашей настойчивостью и сама проявила инициативу – сказала, что уделит нам минутку, а потом ей нужно срочно бежать к своим коллегам из Замбии. Решили попросить ее передать привет всем читателям «Комсомольской правды». Словосочетания не самое легкое для иностранца. Начались тренировки. Выверенные, по слогам.

- Комскамоска правда. Комскомова. О, боже мой! – смеялась Прелесть, держась за предплечье нашей переводчицы и внимательно слушая ее. – Ком-со-моль-ска-я. Да? Ура!

Тренинг от журналистов явно увлек модель. Когда она уходила, то не переставала широко улыбаться и раз за разом повторять название газеты. Кто знает, может быть она – будущий редактор «КП в Замбии»! А что, в Армении своя «Комсомолка» уже есть. Пора и в Африку.

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