«Такой же тощий, только живот вырос»: Аршавин пошутил про свою физическую форму и признал, что уступает африканцам в мощи

Андрей Аршавин высказал мнение о футболистах из Африки. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Российский футболит Андрей Аршавин принял участие в саммите «Россия-Африка». Он выступил на дискуссии о перспективах международного футбольного сотрудничества нашей страны с африканским континентом. Аршавина попросили охарактеризовать темнокожих футболистов.

- Я не застал африканцев в «Зените». Но на моем пути попадались разные ребята из этих стран. Некоторые, конечно, раздолбаи полные. Большинство посерьезнее. Все очень религиозные. Прогресс в африканском футболе очевиден, - заявил приглашенный спикер.

Модератор встречи журналист Виктор Гусев посмеялся, что присутствующим в зале переводчикам придется объяснять слово «раздолбай» на шести языках. Но Аршавин дал понять, что не стесняется таких выражений.

Аршавин принял участие в беседе о сотрудничестве футболистов России и Африки. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Футболист похвалил физическую форму спортсменов из Африки. По его словам, они все великолепно физически развиты, «настоящие атлеты». Про себя он вспомнил, что когда-то иностранные ребята притесняли его.

- В «Спартаке» был камерунский защитник Тчуйсе, в «Локомотиве» Джейкоб Лекхето. Физически мощные игроки, которые просто отодвигали меня, когда я еще был худенький, маленький. Хотя таким же и остался, только живот вырос, - пошутил звезда футбола.

К слову, Аршавин до сих пор выходит на товарищеские матчи. У футболиста осталась фирменная скорость, но от большого спорта ему пришлось отказаться из-за сильной одышки и потери спортивной формы.

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