«Аршавин уже 4 года не видел дочь»: Как живет тяжелобольная экс-жена футболиста Алиса Казьмина, пропавшая из соцсетей после потери носа

Женщина исчезла из соцсетей и публичного пространства ФОТО: соцсети

29 мая футболисту Андрею Аршавину исполняется 42 года. Помимо спортивных достижений его прославили непрекращающиеся скандалы с возлюбленными. Все началось с громкого разрыва с беременной третьим ребенком телеведущей Юлией Барановской. В официальном браке они не состояли. При этом отношения были долгими и, казалось бы, крепкими, пока в жизни Аршавина не появилась красавица Алиса Казьмина с двумя детьми от первого брака.

Ее под венец спортсмен повел почти сразу, вскоре у них родилась и дочь Есения. Только брак приказал долго жить. Спустя три года они развелись. По версии самой Алисы, причиной стали постоянные измены мужа. Только если Барановская после разрыва заблистала на экране и вышла из тени знаменитого возлюбленного, то у Казьминой началась черная полоса в жизни. Женщина серьезно заболела и фактически лишилась носа.

Красавица увела возлюбленного у беременной Юлии Барановской ФОТО: соцсети

БОЛЕЗНЬ ЦАРСКИХ ВРЕМЕН

История с исчезнувшим носом Казьминой началась еще в 2020 году. Тогда поклонники заподозрили красавицу в злоупотреблении пластикой. Судачили, что так женщина пытается удержать мужа, изнуряя себя косметическими процедурами. Но всем стало не до сплетен, когда Алиса призналась, что виной этому тяжелое аутоиммунное заболевание, из-за которого хрящи просто разрушаются. Поклонники поверили и посочувствовали, но Казьмина неожиданно выдала новое признание, обвинив родную мать и первого мужа в заражении ее третичным сифилисом.

- Отравила меня мать! Отомстила... И уже давно, год сифилис, не меньше, травила меня упорно. Уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать, как сгорает ее дочь. С октября месяца, объединив усилия, господин Казьмин, мать и мой сын решили, что теперь уже дело за малым, осталось раскачать психику. Как мы жили с девочками - здоровому человеку станет страшно, - объявила экс-жена футболиста в своих соцсетях.

Тут же женщина заявила, что пойдет с заявлением в полицию. Скандал быстро разгорелся до невообразимых масштабов, но медики, в свою очередь, твердили, что виной тому, что происходит с Казьминой, не может быть сифилис.

- Третичный сифилис - это третья стадия болезни, но я думала, что в стране такого нет еще с царских времен. Это просто невозможно. Такой сифилис встречается только у совсем асоциальных людей или тех, кто никогда не посещает врачей. Его развитие возможно только при полном отсутствии лечения. В этой стадии уже идет поражение внутренних органов, а через пару лет и смерть, - рассказывала «КП-Петербург» врач-дерматовенеролог Наталья Чистова.

Исправить ситуацию с носом Алиса пыталась с помощью пластики, но это не помогло ФОТО: соцсети

Чтобы нос исчез с лица при сифилисе, необходимо лет 8 его не лечить. Сопровождают жуткое развитие болезни еще и язвы на коже и слизистой, а также выпадение волос. Да и способ заражения медики ставили под вопрос. Заразиться сифилисом вероятней всего через половой контакт, а не обычную капельницу.

НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ, А МУЖЬЯ БРОСИЛИ

Так история с носом становилась все более запутанной, пока Алиса и вовсе не пропала с радаров. Женщина почистила все соцсети, закрыла профили, перестала появляться на публике и выходить на связь. Но год назад, в мае 2022 года, в Сети было обнародовано ее фото. На нем потрепанная, уставшая женщина в спортивных штанах, джинсовой куртке и с брендовой сумочкой в руках гуляет на детской площадке в Петербурге.

Сфотографировали ее издалека, но даже при плохом качестве стало очевидно, что Алиса до сих пор больна – лицо опухшее, носа нет. Так у поклонников и хейтеров появился еще один повод перемыть ей косточки, но никакой реакции на громкие комментарии не последовало. Соцсети былой красавицы молчали. Молчали они и весь прошедший год. Куда же делась Алиса Казьмина? На этот вопрос «КП-Петербург» смогла ответить ее мама Наталия Сарычева, которая наоборот активно публикует в Интернете фотографии подрастающих внуков, делится их успехами.

- Алиса лечится, у нее все в порядке. Будем надеяться, что скоро все закончится, и вы ее увидите. Лечение очень дорогое, а по состоянию здоровья работать она пока не может, - рассказала «КП-Петербург» Наталия Сарычева.

- Кто-то из бывших мужей поддерживает Алису и детей?

- Нет, не поддерживают. Материально они платят алименты, но больше никакого участия в их жизни не принимают. Только алименты. Особенно Андрей. Он дочь уже четыре года не видел. Видимо, совесть не мучает, - вздыхает мать Казьминой.

Казьмину сфотографировали во время прогулки на детской площадке ФОТО: соцсети

Годом ранее женщина рассказывала «КП-Петербург», что Алиса приняла решение отдать старшего сына ей на воспитание, а сама остаться жить отдельно с двумя дочками. Таков был ее выбор. Где же дети теперь?

- Девочки и сейчас с ней живут, а старший внук Алексей уже живет один. Он у нас теперь студент, поступил на «Менеджмент управления». Мы часто с ними видимся. И Алексей, и девочки приезжают каждые выходные, - делится Наталия.

В соцсетях бабушки дети выглядят счастливыми. Семейных снимков там хватит не на один альбом, но ни на одном из них нет скрывающейся от камер Алисы Казьминой. Сколько еще времени потребуется на ее лечение – неизвестно. Но, возможно, вскоре поклонники действительно вновь увидят былую красавицу здоровой.

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