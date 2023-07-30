«Нас ждал сюрприз, полный восторг»: Владимир Путин исполнил мечту многодетной семьи из Магадана и встретил их на параде ВМФ

Многодетная семья из Магадана встретилась с Владимиром Путиным на параде ВМФ. Фото: СОЦСЕТИ

Владимир Путин исполнил мечту многодетной семьи из Магадана и лично встретил их на параде ВМФ. За день до этого отец пятерых дочек и пятерых сыновей, водитель пожарной части МЧС Вадим Горелов пообщался с президентом России во время видеоконференции по случаю награждения их орденом «Родительская слава». Тогда семья была в Москве. В ходе разговора многодетный отец рассказал, что они планируют посетить парад ВМФ, на что Владимир Путин спросил, во сколько прибывает их поезд. Оказалось, семья могла не успеть на парад. Тогда президент попросил найти для семьи билет на другой поезд, чтобы все они попали на трибуну для почетных гостей у Сенатской площади.

Сначала семья получила грамоту от президента. Фото: СОЦСЕТИ

В итоге семья успела на праздник и увидела его от и до. После окончания парада Владимир Путин подошел к Гореловым и пожал руку Вадиму – это была его главная мечта. Между ними состоялся небольшой диалог.

- Успели все-таки. Понравилось? – спросил родителей президент.

- Благодарю вас от всей семьи. Конечно, все понравилось! – ответил Вадим Горелов.

- Устали, наверное?

- Немножко.

- Все хорошо у вас?

- Да, спасибо вам большое!

- Да не за что. Вам всего хорошего!

После этого Владимир Путин сфотографировался с гостями из Магадана и уверенно сказал, что им понравится Петербург. Дальше семья продолжила гулять по центру и нашла время поделиться впечатлениями с spb.kp.ru.

На итоговый снимок попала не вся семья - из-за большого волнения. Фото: предоставлено "КП"

- В итоге мы успели на парад на своем поезде, билеты на который нам купили власти Магаданской области. Так что Владимир Владимирович зря беспокоился, мы решили не менять билеты, - поделилась с spb.kp.ru мама десяти детей, преподаватель музыкальной школы Алена Горелова. – У нас был полный восторг просто от получения ордена «Родительская слава». А потом нас ждал следующий сюрприз – видеоконференция с президентом. Мы поехали в гости в Москву. Подумали, что вытянули счастливый лотерейный билет, так не бывает. Но, конечно, мы мечтали встретиться лично с президентом. И так совпало, что он тоже был в Петербурге. Просто какое-то смешение звезд, чудо.

По словам Алены Гореловой, вид на параде был отличный. Но настроение улучшилось в разы, когда они увидели, что к ним подходит Владимир Путин.

Вадим работает водителем в пожарной части, а Алена - учителем музыки. Фото: СОЦСЕТИ

- Я не могу высказать словами то, что переполняет мое сердце и разум. У нас с Вадимом и у детей максимально положительные эмоции. Владимир Владимирович вел себя так-по-доброму. Мы действительно как будто пришли в гости обычному простому человеку. Президент с такими добрыми, мягкими глазами. Между нами состоялся очень теплый разговор. Мы сказали ему, что будем в Петербурге еще пять дней. Мы первый раз в этом чудесном городе. На что Владимир Владимирович ответил: «Хорошего вам здесь отдыха и прогулок, вам точно понравится», - вспомнила Алена Горелова.

К слову, семья приехала в Северную столицу не в полном составе. Старший сын Алены и Вадима служит в армии. Еще две дочери уже взрослые. Они замужем и давно живут со своими семьями. А вот остальные ребята охотно поехали с родителями. Добавим, что самому младшему ребенку семьи – 11 лет, а самому старшему – 25.

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