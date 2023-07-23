«На венчание опоздали на 20 минут»: Молодожены устроили фотосессию с Владимиром Путиным перед церемонией в соборе в Кронштадте

Молодоженам удалось сфотографироваться с президентом России у собора в Кронштадте. Фото: предоставлено "КП"

Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела… Президенты России и Беларуси случайно посетили венчание молодоженов в Петербурге. После переговоров в Константиновском дворце Владимир Путин и Александр Лукашенко поехали в Кронштадтский морской собор, а на выходе из белоснежного храма спустились к десяткам прохожих, чтобы пообщаться и сфотографироваться. Среди них оказались Сабина и Андрей Усковы, которые только-только расписались в ЗАГСе и готовились обвенчаться. В разговоре с spb.kp.ru пара поделилась эмоциями от встречи с лидерами государств.

- Мы с Андреем познакомились на отдыхе в Сочи. Вместе уже полгода, - рассказала редакции Сабина. – В середине февраля я переехала из Сочи к Андрею. Он коренной петербуржец. И вот, мы приняли решение о свадьбе. Андрей сделал мне предложение. 21 июля расписались в ЗАГСе в Сестрорецке. И в воскресенье, 23 июля, у нас было венчание в соборе в Кронштадте. Назначили церемонию на 13:00. Но, когда мы пришли туда, нам внезапно сообщили, что все переносится из-за какого-то официального мероприятия. И мы решили погулять около собора с семьей, близкими родственниками, друзьями.

Лучше свадьбы не придумаешь! Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Через 15-20 минут молодожены увидели, как из собора спускаются президенты. Тогда-то причина задержки венчания и прояснилась. Пара обрадовалась неожиданным гостям. Посмелее была невеста Сабина. Она первой подошла к Владимиру Путину с просьбой о фотографии.

- Возможно, нас заметили из-за моего свадебного платья, все-таки оно выделялось, - улыбается невеста. – Я сказала Владимиру Владимировичу, что у меня и Андрея сегодня венчание. Он поздравили нас. Но Андрей не сразу подошел к нам на фото. Поэтому Владимир Владимирович удивился и спросил: «А где супруг?». Я стала звать Андрея. А в это время Александр Лукашенко стоял рядом и спросил меня, шутя: «А жених я, получается?». Посмеялись, поулыбались. Владимир Владимирович пожал руку моему супругу, когда он подошел. А потом все разошлись. Мы – на венчание. А президенты – к толпе с детьми.

Молодожены признались, что волновались. Но понимали, что из-за фото с президентами их венчание приобретет совсем другой масштаб и символизм.

После минутной фотосессии с президентами пара поспешила на церемонию венчания. Фото: предоставлено "КП"

- Это все заняло около минуты. Ведь рядом было много людей, все подходили. Волнение, конечно, присутствовало. Но это так быстро прошло, все на эмоциях было. Если у нас будет сын, назовем ли мы его Владимиром? Муж ответил, что мы обязательно подумаем, - смеется Сабина Ускова.

После такой встречи семья Усковых уже не волновалась на венчании. После церемонии счастливая пара отправилась на прогулку, а потом – в ресторан. Именно оттуда spb.kp.ru и выдернула Сабину и Андрея.

- У нас в самом разгаре банкет с родственниками и близкими друзьями. Все родные и друзья очень удивлены нашей встрече с президентами. Это для всех полная неожиданность. Мы запомним этот день навсегда. Все счастливы и довольны. А потом у нас будет медовый месяц, но после работы. С нее не получилось вырваться. Пока еще сами не решили, куда поедем отдыхать. Нужно думать и про жилье. Цены сильно кусаются, - добавили Усковы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Даже не верится, ведь мы просто шли мимо»: Девочке удалось сфотографироваться с Владимиром Путиным во время прогулки в Кронштадте

Девочка из Петербурга сфотографировалась с Владимиром Путиным на прогулке в Кронштадте (подробности)

«Акушерки шутили: «Кремль на связи!»: Петербурженка назвала новорожденного сына Владимиром Путиным

Мальчика с именем Владимир Путин выпишут из роддома №10 в Петербурге через неделю (подробности)

«Он подхватил тему, и я поборола страх»: Школьница из Новгорода рассказала о секретной записке от Владимира Путина на заседании в Кремле

13-летняя школьница, сидевшая рядом с Путиным на заседании в Кремле, получила от него секретную записку (подробности)