«Зарезали отца и деда, а детей выбросили в окно»: Что известно об убийстве шести человек в тихом селе в Карелии

Spb.kp.ru разбиралась кто и за что мог убить шестерых человек в тихом селе в Карелии. Фото: СОЦСЕТИ

В ночь с 31 июля на 1 августа тихое село Деревянное в Карелии было поднято на уши. Люди проснулись от двух пожаров. Сначала выгорел дом на Лесной улице, а через пару часов – другой, расположенный в 200 метрах на той же улице. Село заполнили полицейские и пожарные. А к утру стало ясно, что оба происшествия – это поджог. Более того, в домах нашли шесть трупов. Всех их жестоко зарезали. Убийц задержали сразу после второго поджога. Но их мотивы до сих пор вызывают вопросы. Spb.kp.ru поговорила с местными жителями и узнала, что убитых могло быть больше – преступники в последний момент пощадили детей.

«Сломали замок и накинулись с ножом»

В два часа ночи Андрей Верещенко (имена в истории изменены. – Прим.ред.) проснулся от громкого стука в дверь. К нему на участок на Береговую улицу заявились двое знакомых – Михаил Бочкин и его приятель. Они что-то кричали и ломились внутрь. Помимо Андрея дома были его дети – дочь-третьеклассница и мальчик, перешедший в пятый класс. Их мать в роковую ночь работала в ночную смену в больнице и даже не догадывалась, что происходит у нее дома.

Дом семьи Верещенко, откуда сбежали дети после того, как убийцы расправились с их отцом и дедушкой. Фото: предоставлено "КП"

- Эти нелюди сломали замок и зашли в дом. Накинулись с ножом на отца. Зарезали его на глазах у детей. Ребята каким-то чудом добрались до телефона, позвонили дедушке Виктору и позвали его на помощь. Виктор моментально оделся и прибежал. Но убийцы напали и на него, у него не было шансов. Подожгли квартиру, чтобы скрыть следы. После этого выкинули детей в окно. Ребята в панике побежали по соседям. Слава богу, что у этих маньяков хоть что-то щелкнуло в голове, что они детей не тронули, - рассказал spb.kp.ru местный житель на условиях анонимности.

Первым убили Андрея, отца двоих детей. Девочку и мальчика пощадили. Фото: СОЦСЕТИ

От пожара проснулись соседи. На место вызвали спасателей МЧС. Приехали и полиция – после того, как в доме нашли обгоревшие трупы с резаными ранами. Пока спецслужбы разбирались с ЧП, в другом конце улицы произошел еще один пожар.

- Следом Бочкин с другом пришли на участок к маргинальной семье. Там жили двое братьев, оба – инвалиды. Один передвигался на коляске. Вместе с ними жил их друг и его женщина, судимая за невыплату алиментов, помогала по дому. Как правило, все они там выпивали. В итоге Бочкин и его друг их всех тоже убили. Горло перерезали, - добавил местный житель.

Второй дом, где нашли четыре трупа. Фото: предоставлено "КП"

Убийцы не смогли далеко убежать. Как только полиция увидела второе зарево, то помчалась на место. Недалеко от пожара и был Бочкин со своим приятелем.

«За что? Не понимаю»

В селе о Бочкине говорят только плохое. Вел себя агрессивно, часто выпивал, ходил по селу с топором. Местные боялись его. По их словам, ранее он сидел за распространение наркотиков. Судимость подтверждают и в ГУ МВД России по Карелии. Также Бочкин женат, у него есть маленький ребенок. Все гадают, зачем он пошел на массовое убийство со своим приятелем. Но они не в состоянии что-либо объяснить, потому что при задержании были сильно пьяны. Наркотиками или алкоголем – пока не ясно.

- За что здесь находитесь? - спросили одного из убийц полицейские, которые привели его на допрос.

- Кто? Я? Не понимаю, - ответил убийца, набрав воздуха и громко выдохнув.

Подозреваемые в убийстве - двое выпивших приятелей. Ранее были судимы. Фото: СОЦСЕТИ

Пока что в полиции склоняются к версии, что убийство произошло из-за давнего конфликта на бытовой почве.

- Все сложно, они не дают показания, ничем не объясняют. Экспертиза на наркотики еще не готова. Точно известно, что в ту ночь они пили алкоголь и были пьяны, - прокомментировал spb.kp.ru источник в правоохранительных органах.

Что касается детей из первой убитой семьи, то пока что они живут в доме своей тети. Об их состоянии официально не сообщают.

- Больше всего жаль дедушку детей, - поделился с редакцией один из соседей убитой семьи. – Он так любил своих внуков. Постоянно ухаживал за ними, приходил с подарками. Потому что мать с отцом не самые благополучные и обеспеченные. Дедушка побежал спасать любимых внуков и сделал все, что смог.

Позже источник редакции уточнил, что убийцы все-таки раскололись на допросе и заявили, что искали наркотики в домах своих жертв.

Официально

СУ СК РФ по Республике Карелия

- По предварительным данным, в одном из домов нашли двоих мужчин с ожогами, в соседнем – тела четверых человек. Одна из них – женщина с ожогами и ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержаны двое ранее судимых мужчин 37 и 38 лет. Следствие будет просить суд арестовать их. Выясняются все обстоятельства происшествия.

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