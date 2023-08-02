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2 августа 2023 13:35

Резервный транспорт заменил 137 лазурных автобусов МАЗ, убранных с маршрутов в Петербурге

Интервал движения автобусов не изменился после решения Комтранса
Авторы (2):
Анастасия НУРАДИЛОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Лазурные автобусы загорались из-за тесного расположения деталей.

Лазурные автобусы загорались из-за тесного расположения деталей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Больше сотни лазурных автобусов убрали с маршрутов накануне. Все 137 машин - автобусы Минского автомобильного завода. Периодически транспорт загорался на ходу, а причинной пожаров была сама конструкция автобусов и тесное расположение деталей.

Теперь ездить на общественном транспорте стало безопаснее, но петербуржцы начали переживать, что ждать на остановках придется дольше, чем обычно. Ведь автобусов стало меньше. В пресс-службе «Пассажиравтотранса» корреспондента spb.kp.ru убедили, что такой проблемы нет.

- Все автобусы уже заменили резервным транспортом. Это и лазурные, и белые автобусы. Движение по маршрутам выполняется в полном объеме, - объяснили в организации.

Напомним, по состоянию на 14 июля в Петербурге сгорели 12 лазурных автобусов. К счастью, никто из пассажиров в таких происшествиях не пострадал. Однако власти после череды пожаров задумались о надежности таких машин.

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