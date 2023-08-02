«Есть угроза возгорания»: Комтранс убрал 137 лазурных автобусов МАЗ с дорог Петербурга

В Петербурге стало на 137 лазурных автобусов меньше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лазурные автобусы МАЗ все чаще и чаще попадают в неприятные ситуации в Петербурге. Одни загораются на ходу, другие начинают дымиться. С начала года на работе выгорело уже более десяти единиц транспорта. Причиной этому послужила сама конструкция машин, так как детали в них тесно расположены. И поскольку это несет опасность, в Северной столице решили убрать с маршрутной сети 137 лазурных автобуса. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

- В связи с наличием замечаний, которые потенциально могут привести к возгоранию автобусов, принято решение, что ГУП «Пассажиравтотранс» с сегодняшнего дня приостанавливает эксплуатацию на городской маршрутной сети 137 автобусов Минского автомобильного завода, которые поступили в Петербург в рамках контрактов, заключенных в 2022 году, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, пока производитель не устранит все замечания, в «Пассажиравтотрансе» не примут новые лазурные автобусы, которые решили закупить в 2023 году. В частности, завод заменит ряд деталей в транспорте, чтобы убрать угрозу воспламенения.

А вернутся лазурные автобусы на дороги Северной столицы только после дополнительной проверки. Для этого организована специальная комиссия. В ней в том числе задействованы специалисты МЧС и испытательной пожарной лаборатории.

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