«Участковый не помог»: До убийства шести человек в селе в Карелии двое рецидивистов кидались на местных с топорами и ножами

Суд отправил в СИЗО двоих мужчин по обвинению в массовом убийстве в селе Деревянное. Фото: СОЦСЕТИ

Жители тихого села Деревянное в Карелии второй день обсуждают массовое убийство, прогремевшее на всю страну. В ночь на 1 августа двое рецидивистов зарезали две семьи в двух разных домах, а потом устроили поджог, чтобы замести следы. Они пощадили только детей, выбросив их в окно после пожара. Днем 2 августа Прионежский районный суд отправил обоих фигурантов громкого дела под арест. В СИЗО они проведут минимум два месяца, до 30 сентября. Один из них заявляет, что не виновен, другой и вовсе отмалчивается.

«С юных лет по зонам»

Spb.kp.ru пообщалась с жителями села, а также друзьями и родственниками обвиняемых - Михаила Бочкина и Ивана Сафронова (имена изменены. – Прим.ред.). По словам местных, еще за неделю до трагедии они ждали беды, потому что парочка приятелей пугала их каждый день.

У Бочкина недавно родился ребенок. Фото: СОЦСЕТИ

- На Бочкина писали стопку заявлений в полицию. Он со своим дружком ходил с топором и ножами по магазинам и улицам. Но участковый не нашел на него управу. Хотя полицию вызывали неоднократно. Люди боялись выйти из дома. Потому что он с «розочкой» (разбитой бутылкой) караулил людей и кидался на них. Вероятно, под веществами был, - пожаловалась редакции пара жителей села Деревянное.

Родные Бочкина и Сафронова не скрывают, что у тех были проблемы и с алкоголем, и с наркотиками. Оба не раз сидели за распространение веществ. К 37 годам у обоих есть по ребенку, но с семьями они почти не общаются.

Сафронов недавно вышел из тюрьмы и обещал, что больше туда ни ногой. Фото: СОЦСЕТИ

- Ваня с юных лет скитается по зонам. В детстве у него развелись родители. Может, что-то надломилось, и он связался с плохими компаниями. Ведь поначалу был веселый, добрый мальчишка. Потом стал хулиганить. Но сидел только за воровство и наркотики. Трудно поверить, что он мог пойти на убийство. Несколько месяцев назад он клялся: «Я все осознал и больше не хочу в тюрьму». Должен был поехать навестить маму после очередной отсидки. Но что-то пошло не так, - поделился с spb.kp,ru источник, близкий к семье Сафронова.

Один из убитых - мужчина на фото. Детей преступники пожалели, а жена в этот момент была на ночной смене на работе. Фото: СОЦСЕТИ

Грозит пожизненное

Оба обвиняемых не работали официально. А последнюю неделю были в запое. После задержания экспертиза подтвердила, что мужчины были сильно пьяны. Они сутки не кололись на допросе и делали вид, что не понимают, за что задержаны. Среди местных жителей ходят слухи, что в момент преступления оба находились под наркотиками.

В суд Бочкина привели с синяком под глазом. Его адвокат заявил, что на мужчину «оказывали давление во время допроса».

- Я не убивал, - коротко ответил помятый Бочкин журналистам, которые накинулись на него с камерами перед конвоированием в судебный зал.

Один из сгоревших домов. Замести следы не вышло. Фото: предоставлено "КП"

Если Бочкин категорично не признал вину, то Сафронов отмалчивался на этот счет. Тем не менее аргументов на то, чтобы их оставили на свободе, приятели не предоставили.

- Судья согласился с ходатайством следствия и заключил обоих обвиняемых од стражу на срок до 30 сентября, - уточнили spb.kp.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Карелия.

Добавим, что по второй части статьи 105 УК РФ «Убийство» мужчинам грозит от 8 до 20 лет колонии, либо пожизненное лишение свободы.

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