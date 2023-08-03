«Видно, Богу пригодился»: Икона спасла от обстрела под Бахмутом мэра Петрозаводска

Мэр Петрозаводска чудом спасся от артобстрела под Бахмутом. Фото: vk.com/vkl1968

«Мы русские, с нами Бог!» - ушедший добровольцем на спецоперацию мэр Петрозаводска Владимир Любарский на собственном примере прочувствовал смысл слов генерал-фельдмаршала Александра Суворова. Уже второй месяц 55-летний чиновник служит в составе чеченского батальона «Ахмат» в зоне спецоперации. В июне он прошел курс подготовки спецназовцев, а через пару недель попал в зону боевых действий. Но 1 августа Владимир чуть не погиб. Находясь в землянке, глава столицы Карелии попал под мощный обстрел, но выжил. После бомбежки, поверх обломков разрушенной крыши, Любарский нашел иконку Златоуста с Божьими заповедями. Тогда мэр, кажется, и нашел ответ на вопрос, кто именно его уберег в те кошмарные минуты.

- Чудеса, в общем. Последние дни мы жили в подвале в поле на боевом выезде. Утром один прилет был совсем рядом. А второй снес крышу – но подвалу хоть бы хны, только масло протекло по стене. Вышел потом посмотреть наружу. Все завалено, в пыли. И лежит иконка Златоуста. Если честно, заново родился. Видно где-то Богу пригодился, - поделился историей своего спасения Любарский на своей странице во «Вконтакте».

Та самая иконка, уцелевшая после обстрела. Фото: vk.com/vkl1968

Любарский уверен, что произошедшее было не иначе как божественным провидением. Об этом он тоже написал. В своем любимом стихотворном жанре: «Домик наш стоит теперь без крыши, звезды пусть разглядывают мыши».

Сейчас Любарский вместе с «Ахматом» продолжает нести службу – бойцы удерживают Бахмут (Артемовск. – Прим.ред.) от наступления украинцев. Обо всем этом он продолжает скромно писать в соцсетях через своих помощников. С самим Любарским связи нет, так как иметь при себе мобильный телефон слишком опасно – враг может отследить по геолокации.

Любарский уже месяц в зоне боевых действий. Фото: vk.com/vkl1968

- Я никаких подвигов не совершал, но стараюсь писать о наших парнях-героях. Как они выносят раненых товарищей под свист мин, как доставляют грузы под дронами-камикадзе, как делятся продуктами на всю группу. И только ежики в Бахмуте ничего не боятся: тихо и скромно едят наши угощения, - рассказывает мэр-спецназовец.

На какой срок Любарский заключил контракт добровольца, не сообщается. Пока глава города отсутствует, его обязанности исполняет заместитель Инна Колыхматова.

Мэр улетел на СВО в составе батальона "Ахмат". Фото: vk.com/vkl1968

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