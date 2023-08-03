Выставили как школьника: 56-летний петербуржец провалил ЕГЭ по математике из-за шпаргалки

Мужчина попался со шпаргалкой на ЕГЭ по математике. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Выпускники школ ежегодно пишут ЕГЭ, чтобы получить заветный аттестат и отправиться во взрослую жизнь. Но нередко и самим взрослым приходится несколько часов просидеть за партой, решать сложные задачи, чтобы, например, получить желанное высшее образование. Но готовиться и зубрить школьный материал хочется не всем.

Взрослые, как и дети, иногда пытаются обмануть комиссию и приносят в кабинет шпаргалки и справочные материалы. Для 56-летнего петербуржца все закончилось грустно – пришлось покинуть аудиторию и ждать наказания из суда.

Мировой судья в Петербурге рассмотрел административное дело на мужчину, который пытался списывать из-под парты на ЕГЭ по математике. Но наблюдатели быстро заметили шалость и подошли к петербуржцу. Уходя из класса, экзаменуемый не стал оправдываться. Все происходило 26 июня в школе №335 Пушкинского района.

- Мужчина не явился в суд, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд назначил ему штраф в размере трех тысяч рублей. Поэтому экзамен закончился для 56-летнего мужчины вдвойне печально: результатов он так и не дождался, еще и деньги придется отдать за свой поступок.

Напомним, накануне мировой судья разбирался в подобной ситуации со школьницей на ЕГЭ по литературе. Но девочка отделалась лишь устным замечанием.

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