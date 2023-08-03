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Общество3 августа 2023 11:28

Выставили как школьника: 56-летний петербуржец провалил ЕГЭ по математике из-за шпаргалки

56-летнего петербуржца оштрафовали на три тысячи рублей за шпаргалку на ЕГЭ по математике
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчина попался со шпаргалкой на ЕГЭ по математике.

Мужчина попался со шпаргалкой на ЕГЭ по математике.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Выпускники школ ежегодно пишут ЕГЭ, чтобы получить заветный аттестат и отправиться во взрослую жизнь. Но нередко и самим взрослым приходится несколько часов просидеть за партой, решать сложные задачи, чтобы, например, получить желанное высшее образование. Но готовиться и зубрить школьный материал хочется не всем.

Взрослые, как и дети, иногда пытаются обмануть комиссию и приносят в кабинет шпаргалки и справочные материалы. Для 56-летнего петербуржца все закончилось грустно – пришлось покинуть аудиторию и ждать наказания из суда.

Мировой судья в Петербурге рассмотрел административное дело на мужчину, который пытался списывать из-под парты на ЕГЭ по математике. Но наблюдатели быстро заметили шалость и подошли к петербуржцу. Уходя из класса, экзаменуемый не стал оправдываться. Все происходило 26 июня в школе №335 Пушкинского района.

- Мужчина не явился в суд, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд назначил ему штраф в размере трех тысяч рублей. Поэтому экзамен закончился для 56-летнего мужчины вдвойне печально: результатов он так и не дождался, еще и деньги придется отдать за свой поступок.

Напомним, накануне мировой судья разбирался в подобной ситуации со школьницей на ЕГЭ по литературе. Но девочка отделалась лишь устным замечанием.

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