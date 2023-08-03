По пути домой 56-летний репетитор из Петербурга, оштрафованный за шпаргалку на ЕГЭ, забыл в автобусе все свои вещи

Мужчина оставил телефон и вещи в автобусе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сплошные неудачи окружили 56-летнего мужчину, которого 3 августа оштрафовали из-за шпаргалки на ЕГЭ по математике. Корреспонденты Spb.kp.ru попытались связаться с ним, но на другом конце провода ответили, что телефон петербуржца вместе с другими вещами нашел кондуктор. А сам владелец пока не приехал за ними.

- Вещи мужчины находятся на территории Автобусного парка №7 на Кубинской, 86. Передайте ему, пожалуйста, если сможете связаться, - ответила девушка.

Напомним, инцидент со шпаргалкой произошел еще 26 июня. Опытный репетитор по физике и математике без всякого стеснения доставал исписанные листочки, пока эту шалость не заметили наблюдатели. Из аудитории нарушителя вывели, а экзамен считается проваленным. В суд 3 августа педагог не явился, и из класса в день экзамена ушел, не оправдываясь.

К слову, на сайте «Профи.ру» в анкете петербуржца говорится, что он занимается математикой и физикой со школьниками уже 35 лет, с 1988 года. А с 1999 года работал школьным учителем. Судя по данным сайта, он готовит к экзаменам и 9-классников, и 11-классников. А цены на услуги преподавателя варьируются от 1200 до 1600 рублей за час урока.

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