Булыжная мостовая и остатки города Ниена: Что за сокровища скрыты у Охтинского мыса

Археологи поделились находками у Охтинского мыса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Русская Троя на Охте

Петербург иногда называют Русской Троей. Дело здесь не в Ахилле, прекрасной Елене и Парисе, а в том, что город имеет куда более древнюю предысторию, чем принято считать.

Одно из самых вкусных для археологов мест - Охтинский мыс, где 400 лет назад был шведский город Ниен, а до этого новгородские поселения и еще более древняя крепость Ландскрона.

Площадь раскопок впечатляет - с футбольное поле. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2019 году во время капремонта трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте нашли фрагменты зданий XVII века. Сейчас недалеко от этого места начались археологические раскопки. Причина: строительство жилья для судей в сквере между гостиницей «Охтинская» и рекой. Археологи прогнозировали: там что-то получится найти, потому что город Ниен находился как раз приблизительно в этом месте. И не ошиблись. Находки не заставили себя долго ждать. Специалисты наткнулись на булыжную мостовую ориентировочно XIX века. И это только начало: раскопать здесь планируют целое футбольное поле - около 8 тысяч квадратных метров. Археологи предвкушают более грандиозные сокровища - остатки фортификационных сооружений, предметы быта или фундаменты домов того самого Ниена, разрушенного Петром Первым.

Археологи трудятся целый день, пока погода позволяет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Ниен вместе с Охтинским мысом - местом впадения Охты в Неву - образуют уникальную территорию Протопетербурга с редчайшими для Северо-Запада археологическими памятниками, - рассказал «КП» кандидат исторических наук и градозащитник Александр Кононов. - Другой такой территории, где раскрывалась бы вся история этих мест, от неолита до окончания борьбы со Швецией за эти земли, никогда уже не найдут.

Слоеный пирог из веков

Археологические раскопки возле гостиницы «Охтинская», где и выявили объект культурного наследия, начались в июле и будут идти несколько месяцев.

- Сейчас на объекте проводятся разбивка площади участка и снятие техногенного слоя - верхних отложений второй половины XX века без признаков культурного достояния, - пояснили «КП» в Центре спасательной археологии ИИМК РАН, ответственном за процесс.

Помогает и лопата, и экскаватор. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Когда верхние слои будут сняты, специалисты начнут подбираться к начинке, самой вкусной части охтинского слоеного пирога - к XVII веку и самому Ниену. Вот где археологи ждут особенных открытий.

Первые итоги работы будут видны приблизительно через месяц. Археологи просят «набраться терпения и подождать до получения первых полноценных результатов».

За исторический парк

К слову, местным жителям планы строительства жилья для судей не нравятся. Они, конечно, хотят сохранить сквер, а любое капитальное строительство, по их мнению, полностью уничтожит археологические слои и подлинную историю этих мест.

Где-то там может прятаться древний город Ниен. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- К сожалению, до сих пор на Охте - праколыбели Петербурга - нет даже своего краеведческого музея. А ведь уникальный район заслужил гораздо большего. Жители мечтают об историческом парке на этом участке, прямо напротив Смольного собора, расположенного на другой стороне Невы. Это показал опрос, который мы провели среди жителей, после чего собрали 3 тысячи подписей в поддержку идеи, - рассказала «КП» депутат МО Большая Охта Манефа Королева.

Правда, одних только подписей, чтобы сдвинуть стройку, мало. Многое будет зависеть от того, что и в каком состоянии найдут археологи на месте сквера.

Остатки булыжной мостовой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати

В 2021 году Владимир Путин поручил Минкульту рассмотреть совместно с правительством Петербурга и «Газпромом» вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе. После чего одна из дочерних компаний газового гиганта приняла на себя обязательства сохранить все объекты культурного наследия в этой локации. Все найденные там объекты будут интегрированы в ландшафтный парк, который появится на том месте, где в начале двухтысячных хотели возвести небоскреб. Правда, некоторое количество офисных зданий рядом с парком все же построят.

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