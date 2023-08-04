Вывезли на инвалидной коляске: Актера Ивана Краско выписали из больницы после удаления тромба

Иван Краско провел в больнице три недели. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

91-летнего актера Ивана Краско выписали из центра имени Алмазова спустя несколько недель реабилитации. Напомним, его госпитализировали в реанимацию 13 июля прямо с дачи, где он отдыхал. Артист почувствовал себя плохо, у него отнялась рука и нога. Он успел позвать на помощь младшего сына Федора, который и вызвал врачей.

18 июля Ивана Краско перевели из реанимации в неврологическое отделение. Но только 4 августа реабилитация полностью завершилась и пожилого актера отпустили домой.

- Ивана Ивановича госпитализировали из-за тромба. В итоге провели операцию, тромб достали, состояние улучшается, - сообщила тогда причину госпитализации помощница актера.

За эти несколько недель Иван Краско пережил операцию, галлюцинации и восстановление. После того, как тромб достали, врачи провели артисту седацию, чтобы он мог побольше спать и восстанавливаться.

Из больницы звезду сцены выписывали в прекрасном расположении духа. Сейчас состояние Ивана Краско стабильное.

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