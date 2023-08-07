Дочь Эльдара Рязанова: Из-за жадности иностранцев отец устроил забастовку на съемках «Невероятных приключений итальянцев в России»

К юбилею фильма вспоминаем необычные факты со съемок шедевра. Фото: кадр из фильма

Самолет, приземлившийся на оживленное автомобильное шоссе, лев, разгуливающий по улицам города, «Жигули», перелетающие через реку. И все это на улицах Ленинграда. Так в Северной столице в далеком 1973-м году снимали фильм с европейским размахом. Комедия Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» так полюбилась зрителям, что и спустя 50 лет ее вспоминают с улыбкой. К юбилею известной кинокартины «Комсомолка» собрала тайны самых знаменитых ее сцен.

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!

- Съемки этого фильма были для отца непростыми, - честно призналась «КП» дочь режиссера Ольга Рязанова. – Итальянцы очень скупились. И отца это сильно раздражало. В один момент дошло даже до того, что он объявил забастовку и не вышел на работу. Я этот момент хорошо помню, потому что я ему советовала объявить голодовку! Мой отец подробно описывал все это потом.

Возле Исаакия герои гонятся за мафиозо Розарио Агро. Фото: кадр из фильма

Спустя 50 лет памятник Николаю I ничуть не изменился. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Спагетти по-русски» - таким было рабочее название будущей комедии. В основе сюжета поиск сокровищ. Правда, первоначальный сценарий был совсем другим. Дело в том, что Эльдар Рязанов хотел снять человечную комедию, а вот итальянцы, с которыми был контракт у «Мосфильма» хотели фильм-аттракцион. Из-за этого сценарий приходилось переписывать множество раз. Так в нем и появились те самые захватывающие сцены.

Как вспоминают близкие Эльдара Рязанова, советский режиссер понимал, что сценарий нужно сделать таким, чтобы итальянцы были ошеломлены. Так в нем и появилась сцена с посадкой самолета на шоссе и все истории со львом. К слову, продюсер фильма настоял еще на двух сценах. Первая – в фильме герой обязательно должен был кинуть кому-то торт в лицо. Все дело в том, что в те времена в Италии транслировали американский фильм с таким эпизодом. И он очень рассмешил зрителей. И вторая сцена – в картину нужно было вставить ГУМ. Ведь такого большого магазина в те года не было в Европе.

В поисках сокровища герои прочесали весь центр Петербурга. Фото: кадр из фильма

Вид с Львиного моста. Весь фильм герои так или иначе взаимодействуют со львами в поисках драгоценностей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- К трюкам, как писал сам отец, съемочная площадка готовилась заранее, - говорит Ольга Рязанова. – Льва Кинга перевозили на специальном автобусе из Баку в Ленинград. Для съемок купили шесть новых машин, чтобы их расколошматить во время трюков. Еще для фильма построили бензоколонку, которую должны были взорвать.

Кадр с огромным самолетом, вокруг которого маневрируют маленькие автомобили – один из самых впечатляющих в картине. А ведь его могло бы и не быть… Когда киношники пришли в Министерство гражданской авиации с просьбой дать разрешение на полет с нарушением инструкций, там покрутили пальцем у виска. Смертельно опасно! Нельзя! К счастью зрителей и создателей комедии, на отважный шаг ради искусства решился ас Иван Таращан. Правда, с одним требованием.

Хромой пугается мафиози и ломает вторую ногу о колонну Казанского собора, лишь бы тот его не трогал. Фото: кадр из фильма

В реальности все 96 колонн целы и невредимы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Самолет по приземлении будет двигаться только между легковыми машинами. За рулем – только летчики. В этой ситуации им легче будет ориентироваться, - приказал съемочной группе пилот. Так сцена и родилась.

Но если на чистоту, то, конечно, съемки проводились не на настоящем шоссе. Этого не позволила толщина асфальта. Она должна быть не менее пятидесяти сантиметров. Поэтому сцену было решено снимать на запасной взлетно-посадочной полосе Ульяновского аэродрома. Специально для фильма ее разметили под шоссе. Для идеального кадра самолет пришлось сажать шесть раз. Трюки в этом фильме оказались главным козырем в рукаве Эльдара Рязанова.

- Сумасшедший проезд «Скорой помощи» по тротуару между столиками в кафе – это первый трюк, который зритель видит в комедии. Снимали его в Риме – на Пьяцца Навона, где езда запрещена. Полиция разрешила сделать лишь один дубль. Случился скандал, потому что в момент, когда микроавтобус с каскадером на бешеной скорости пронесся по тротуару, человек, сидевший у стены, закричал и упал, - вспоминал в одном из интервью «Комсомолке» Эльдар Рязанов. – Было ощущение, что машина вдавила его в стену. Но он просто смертельно перепугался. «Скорая» проехала от него буквально в миллиметре.

Герои пытались найти сокровище у Михайловского дворца недалеко от памятника Пушкину. Фото: кадр из фильма

В реальности же у Михайловского дворца нет статуй львов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время съемок Эльдару Рязанову пришлось сильно потрудиться, чтобы не рассориться с итальянскими коллегами. Продюсер фильма экономил на всем. И это сильно удивляло режиссера.

- Отец вспоминал, что итальянцы сами поставляли одежду для основных персонажей картины, - делится дочь Рязанова. – Они же должны были шить сто нарядов для массовки. И когда все это пришло, отцу стало нехорошо. Все вещи были очень сильно поношены, отец говорил, что это были отрепья. В итоге во время сцены потасовки в Казанском соборе у Мафиозо порвались брюки, поэтому он был с дыркой.

Сами же итальянские актеры были удивлены, как быстро шли съемки фильма с Рязановым. Режиссер их постоянно подгонял словами: «Почему Миронов может, а вы нет?». В итоге иностранцы даже стали жаловаться на него продюсеру. Но самые большие проблемы начались на съемках в Италии.

- Отца и всю съемочную группу там поселили в третьеразрядную гостиницу, которая располагалась на окраине, - вспоминают близкие Рязанова его рассказ. - В городе им запретили ставить камеру на асфальт, потому что это стоило денег – за это надо было платить. Тут и была объявлена забастовка. И она сработала! Продюсер решил выделить больше денег для удобства съемочной группы.

Миронов и компания дотрагивались и до грифонов на Банковском мосту. Фото: кадр из фильма

Спустя 50 лет грифоны не улетели. Периодически их реставрируют - дотронуться до золотых крыльев хочет каждый. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТЕТ-А-ТЕТ СО ЛЬВОМ

На славу пришлось потрудиться не только каскадерам, но и самим актерам. Так, Андрею Миронову, исполнившему роль милиционера Васильева, ради сцены с разведенным мостом пришлось повисеть на 30-метровой высоте – режиссеру требовался крупный план. Самостоятельно Миронов также спускался с шестого этажа гостиницы «Астория» по ковровой дорожке и перебирался с лестницы пожарной машины на крышу «Жигулей». Но настоящим подвигом стала встреча актера «лицом к лицу» со львом Кингом.

Царю зверей по кличке Кинг досталась одна из главных ролей. По сценарию, герои, перекопавшие землю уже под всеми статуями львов в Ленинграде, отправились к живому, то есть в зоопарк. Эти сцены, где гордый Кинг расхаживает по улицам Ленинграда посреди белого дня, на самом деле снимали ночью или ранним утром. В период белых ночей, когда Северная столица во мрак не погружается.

Актеры от идеи участия в фильме живого хищника были, мягко говоря, не в восторге. Зверя они боялись. Все усугубилось, когда четырехлапый актер поцарапал Нинетто Даволи, сыгравшего Джузеппе. Лев встал на задние лапы и обнял мужчину - по спине потекла кровь. К счастью, в кадре в это время был дрессировщик – дублер Евстигнеева, который по задумке ехал на инвалидной коляске, за которой и бежал лев. Вовремя сообразив, он ударил хищника костылем, тот тут же отскочил.

Финал побега от льва - перекур на сфинксе на Университетской набережной. Фото: кадр из фильма

Через 50 лет за сфинксом тщательно присматривают и реставрируют, как и набережную. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На следующий день Миронову и предстояло совершить свой актерский подвиг – сыграть разговор со львом глаза в глаза. На удивление съемочной группы, актер не отступил. Под камерами он провел с царем зверей беседу, пытаясь пробудить в нем осознанность и желание отступить от преследования. Так и появился кадр, где милиционер поучает льва. Эмоции в нем скорее не хорошо отыгранные, а самые настоящие – чисто воды страх.

По иронии судьбы, вскоре Кинг погиб от рук уже настоящего, а не киношного милиционера. Он снимался в очередном фильме и жил на территории московской школы. В это же время случайный студент, проходивший мимо, потерял рядом свою собачку и перелез через забор в поисках нее. Вместо милого песика ему навстречу вышел лев. Он повалил парня на землю, но хищника успел застрелить подоспевший на место будущий известный политик, а тогда еще просто младший лейтенант Александр Гуров. Получилось, что до премьеры «Невероятных приключений итальянцев в России», как и до своего звездного часа, Кинг не дожил.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Многие помнят фееричную сцену из фильма со взрывом бензоколонки. Естественно, уничтожать действующую АЗС было бы глупо, дорого и опасно. Так в окрестностях Звенигородска под чутким руководством художника-декоратора Михаила Богданова появился макет заправки в натуральную величину. Да такой реалистичный, что многие водители заезжали на него в попытках заправиться по дороге.

Для съемок комедии было закуплено пять «Жигулей» и столько же «Москвичей», чтобы каскадеры, а иногда и сами актеры, могли выполнять на них трюки – это и знаменитый перелет машины через реку (почти 40 метров по воздуху), автомобильная погоня, преследование под струями воды и в грязи.

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