Первую камеру, следящую за машинами на трамвайных путях, установили в Петербурге. Где она находится

В Петербурге появилась первая камера, которая будет ловить любителей ездить по трамвайным путям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Машины и трамваи вечно враждуют на дорогах. Первые наглеют и выезжают на пути, чтобы объехать пробку или просто побыстрее проехать путь. Водители зачастую даже не думают, что такими своими действиями мешают движению трамваев. В Петербурге начали бороться с такими нарушителями. Так, на пересечении улиц Гидротехников и Политехнической появилась первая в городе камера, которая будет следить за наездом автомобилей на выделенные трамвайные пути. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

- Пересечение дорожной разметки 1.2. (обозначающая край дорожной разметки) и заезд на выделенные трамвайные пути на данном участке будут автоматически фиксироваться. За нарушение грозит штраф в 1,5 тысячи рублей, - предупредили в ведомстве.

Отмечается, что помимо этого камера будет фиксировать превышение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора и пересечение стоп-линии. А фотографии нарушителей сразу отправятся в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД.

На данном перекрестке курсирует трамвай №55, который ускорят до конца 2028 года вместе с другими 14 маршрутами: №6, 7, 9, 18, 23, 25, 27, 36, 47, 49, 52, 58, 60, 100. Кроме того, в рамках программы развития модернизируют и дооснастят светофоры, обособят трамвайные пути, изменят организацию дорожного движения, оптимизируют остановки и установят еще камеры для фиксации нарушений. Целью таких преобразований выступает обеспечение приоритетного проезда общественного транспорта.

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