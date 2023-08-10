Начальника охраны «Зенита» оштрафовали на 60 тысяч рублей за бурное празднование чемпионства команды

Футболисты "Зенита" проехали по городу на двухэтажном автобусе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В мае этого года футболисты «Зенита» в очередной раз отпраздновали свое чемпионство и проехались по Петербургу на автобусе, чтобы встретиться с восхищенными жителями города. Событие стало, как всегда, невероятно массовым, поэтому не обошлось без нарушений. Некоторые болельщики вели себя не воспитанно, а нести наказание за них придется охранникам. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Начальник обеспечения безопасности мероприятия службы безопасности ФК «Зенит» не предпринял мер, чтобы сохранить общественный порядок на стрелке Заячьего острова в районе Петропавловской крепости, - говорится в сообщении.

Охранник выплатит штраф после автопробега команды. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сам охранник свою вину не признал. Однако суд назначил ему штраф – 60 тысяч рублей. Сам футбольный клуб тоже не смог избежать ответственности и получил еще более внушительный штраф - 300 тысяч рублей.

- Участники мероприятия, а их было больше тысячи, передвигались по газонам, стояли на них, вытаптывая травяной покров, в результате того, что горящие пиротехнические средства бросались на газон, он был поврежден не менее, чем в 10 местах, - указано в протоколе из Петроградского суда.

Напомним, автопробег в честь чемпионства «Зенита» состоялся 13 мая 2023 года. По городу медленно проехала целая колонна: не только звезды спорта, но и девушки-красавицы, байкеры, диджеи и сотни фанатов. В тот день даже бразильцы заговорили по-русски и пели отечественные песни.

Один из болельщиков кинул свой паспорт в спортсменов. А те с удовольствием расписались на память. Последним свою подпись на документе оставил защитник Дмитрий Чистяков.

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