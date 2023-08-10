«Зенит» оштрафовали на 300 тысяч рублей из-за затоптанного газона во время празднования чемпионства

Спортсмены проехались по городу на двухэтажном автобусе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Футбольный клуб «Зенит» стал фигурантом административного дела. Петроградский районный суд рассмотрел иск по поводу бурного празднования чемпионства команды 13 мая 2023 года. Тогда в городе прошел автопробег, который сопровождали более тысячи фанатов. Они поджигали пиротехнику и топтали газон. Ответить перед судом за поведение фанатов придется «Зениту». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Представитель АО с протоколом согласен не был. Суд признал АО виновным и назначил штраф в 300 000 рублей, - говорится в сообщении.

Ответственность понесет и начальник охраны футбольного клуба. Сумма штрафа немного меньше – 60 тысяч рублей. Мужчина тоже не признал свою вину.

Напомним, в тот день по городу ездил двухэтажный автобус со звездами футбола, красавицами-девушками, диджеями, а сопровождали колонну байкеры и огромная толпа фанатов. Восхищенные болельщики были готовы на все ради счастливых минут с кумирами. Один из них получил автографы от футболистов прямо в свой паспорт.