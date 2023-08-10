«Послали на три буквы, бросались яйцами»: Жена многодетного отца, избившего подростков за шум во дворе в Петрозаводске, объяснила его поступок

Многодетный отец угодил в СИЗО за избиение подростка и его друзей, мешавших ему ночью из-за шума. Фото: СОЦСЕТИ

Резонансный конфликт отцов и детей в микрорайоне Кукковка в Петрозаводске стал уголовным делом. Поздним вечером 6 августа на спортивной площадке на улице Энтузиастов 40-летний Николай вступил в матерную полемику с группой из 10 подростков – те якобы шумно себя вели, а на замечания не реагировали. Как итог, многодетный отец вспылил и ударил троих парней, за что его задержали и отправили в СИЗО с уголовным делом о хулиганстве. А видео потасовки разлетелось по соцсетям и набрало десятки тысяч просмотров и комментариев, где без конца выясняли, кто прав, а кто виноват.

«Не понравилось твое лицо»

Судя по видеозаписи избиения подростка и его друзей, Николай не церемонился в эпитетах. Сначала подлетел к 14-летнему кудрявому пареньку, схватил его за шею и потащил на проезжую часть, выясняя, в какой квартире он живет. Юноша, хоть и не сопротивлялся физически, но обидчику ничего не сказал. За что тот ударил его по ноге, отчего парень болезненно рухнул на асфальт. Через несколько секунд Николай начал кричать на всех вокруг и пообещал, что «будет всех *** (бить.)». А когда на помощь друзьям приехали старшие ребята, то досталось и им.

- Что мне не понравилось? А? Твое *** (лицо) мне не понравилось, - крикнул мужчина и ударил головой в нос заступника тинейджера, а потом отвесил тумака его приятелю, пригрозившего полицией.

На допросе мужчина был уже не так красноречив. Фото: СУ СК РФ по Республике Карелия

Шокированные подружки парней вызвали на место сотрудников МВД, но взрослого драчуна задержали только на следующий день. Видео обсуждали из каждого утюга. Историей заинтересовался глава Следкома Александр Бастрыкин. Его коллеги из СУ СК РФ по Республике Карелия возбудили уголовное дело. На суде по избранию меры пресечения была толпа журналистов. Поникший Николай стеснялся огласки и скрывал свое лицо за воротом кофты или пачкой бумаг. Мужчину арестовали на два месяца. Суд посчитал, что на свободе он может не успокоиться и добавить подзатыльников ребятам.

Позиция подростков простая – они играли в футбол во дворе. Постоянно собираются там компаниями на скамейках. Говорят, что ничего противозаконного не делают, а после замечаний на шум разбегаются кто куда.

- Взрослые, судя по всему, получали эстетическое удовольствие от избиения. Мы удивлены, что за него кто-то вообще заступился, - говорит один из тинейджеров.

В деле трое потерпевших. Но несовершеннолетний только один – 14-летний парень, которого Николай сшиб с ноги. Он живет в том же доме.

«Четыре года боремся и без толку»

Жители двора пишут в соцсетях, что тоже устали терпеть шум подростков, но радикальные меры мужчины одобряет не каждый.

- На протяжении четырех лет мы боремся с этими детьми, - заявила spb.kp.ru жена арестованного мужчины Анна. – Писали в УК, чтобы они закрывали площадку после 18 вечера. Но те ответили: «Эти действия будут ущемлять права других». «Управляйка» писала обращения в полицию обращения, в администрацию. Чтобы те уняли подростков. Но без толку.

Николая и Анна воспитывают троих детей. По словам семьи, подростки во дворе мешали им спать из-за музыки, криков и ругани. Фото: СОЦСЕТИ

Вечером 6 августа, вспоминает Анна, ее супруг вернулся с маленьким сыном с отдыха на даче. Всего в семье трое детей. И Николай подошел к подросткам с просьбой не шуметь, потому что им надо ложиться спать.

- В ответ на замечание они не просто послали его на три буквы. Там стоял трехэтажный мат. Стали оскорблять толпой, - возмущается жена Николая. – Естественно, муж вскипел. Потому что они достали. Каждый день мат-перемат. Слушают громкую музыку, курят. Чувствуют безнаказанность. А этот 14-летний мальчуган там самый активный. В 2021 году он жег бумагу на своем балконе и кидал ее вниз. Потом бросался яйцами. Никто из них не пострадал от мужа. Уже через сутки во дворе скакали, орали и свистели. Их невозможно переучить. И родители, видимо, не принимают участие в их воспитании.

По словам Анны, Николай - единственный кормилец семьи. Сама она находится в декрете. Из-за ареста у мужчины сорваны контракты в его фирме по установке стеклопакетов. Соответственно, уточняет Анна, семья терпит убытки. В суде они просили отправить Николая под домашний арест. И обещали, что он будет закрывать и глаза, и уши на шум во дворе.

- Даже если бы были риски, что Николай окажет давление на потерпевшего и свидетелей, то домашний арест мог бы их полностью исключить, - уверяет адвокат мужчины Артем Черкасов. – Заключение в СИЗО – излишняя мера. И мы не согласны с правильностью квалификации статьи. В действиях Николая отсутствовал хулиганский мотив. Группа подростков неоднократно не реагировали на его замечания и провоцировала. Так что мы обязательно подадим апелляцию.

Супруга Николая думает, что его арестовали только из-за видео, ставшего вирусным в Интернете. А травмы подростков она называет незначительными.

- В первую очередь, акцент в уголовном деле сделан не на травмах пострадавших, а на нарушении общественного порядка и неуважении, которое проявил мужчина к обществу, - объяснил близкий к следствию источник spb.kp.ru. – Тем более, он применил насилие.

Добавим, что по первой части статьи 213 УК РФ «Хулиганство» Николаю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Громко играли в футбол»: Мужчина избил подростков в Петрозаводске из-за ночного шума под окнами

В Карелии задержали мужчину, напавшего на подростков на спортплощадке из-за шума (подробности)

«Душили на глазах у сыновей»: Отца 13 детей из Петербурга жестоко избили хулиганы, влетевшие в его машину

Семья избитого отца 13 детей из Петербурга пожаловалась на преследование хулиганов (подробности)