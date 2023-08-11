«Выжили только близнецы и их сестренка»: Очевидцы рассказали, как самосвал раздавил микроавтобус многодетной семьи на КАД

Стали известны подробности жуткого ДТП на КАД, где самосвал раздавил микроавтобус с детьми. Фото: предоставлено "КП"

Страшное ДТП, которое обычно можно было встретить только в фильмах-катастрофах, произошло на Кольцевой автодороге в Петербурге. Днем в четверг, 10 августа, у съезда с трассы на Краснофлотское шоссе самосвал с парой тонн песка опрокинулся на бок и раздавил кабину попутного микроавтобуса. В легковушке была многодетная семья. Трое детей чудом выжили, бабушка погибла на месте, а маму в крайне тяжелом состоянии сейчас спасают медики. Spb.kp.ru узнала у очевидцев подробности аварии.

«Резина новая. Может, он уснул»

Петербуржцы Ольга и Александр ехали третьими по счету после красного микроавтобуса. В какой-то момент на их глазах водитель самосвала «Ивеко» начал вилять туда-сюда по полосе.

- Он проскользил боком по двум ограждениям, а третье пробил, после чего перевернулся и упал на микроавтобус, - вспомнил очевидец Александр. – Странно, потому что алкоголем от него не пахло, как мы потом убедились. Резина у него была новая. Может, уснул. Парню всего 22 года. Наверное, неопытный. Но нам он ничего не говорил. Молчал и ждал помощи скорой.

Переднюю часть минивэна раздавило. Дети находились сзади, им повезло остаться даже без царапины. Фото: СОЦСЕТИ

Водитель в итоге отделался переломом ноги, ему наложили шину и увезли в больницу. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, предварительная причина страшного ДТП уже известна, и она банальна.

- Водитель «Ивеко» не справился с управлением при съезде с КАД и столкнулся с силовой опорой, после чего касательно задел попутную «Тойоту» и опрокинулся на микроавтобус «Фольксваген», - сообщили в Главке.

«Кричали и звали маму с бабушкой»

Но главная драма развернулась возле искореженного микроавтобуса. Сразу после ДТП несколько крепких мужчин выскочили из попутных машин и бросились вытаскивать из салона детей. Они сидели на третьем ряду минивэна. Их тут же окружили женщины, чтобы отвлечь, осмотреть и успокоить.

Последствия ДТП ликвидировали в течение четырех часов. Фото: СОЦСЕТИ

- Там сидели два семилетних брата-близнеца и их сестренка-третьеклассница. В истерике плакали и кричали: «Бабушку, мамочку придавило грузовиком». Звали их, но они не откликались. По словам детей, бабушка сидела на втором ряду и, видимо, в момент аварии отлетела вперед. Ее раздавило практически полностью. Мама тоже не шевелилась, она была за рулем, - рассказала Ольга, помогавшая детям.

По словам очевидцев, дети смогли назвать телефон дедушки. Ему сообщили о происшествии. А до отца дозвонились не сразу – он был в командировке. По данным на 11 августа, он вылетел в Петербург.

Полиция проводит проверку по факту происшествия, уголовное дело пока не возбуждали. Фото: СОЦСЕТИ

- Вся семья местная из Петербурга. Дети рассказали нам, что они возвращались домой с дачи. Отдыхали с бабушкой и мамой и купались на Финском заливе. А дедушка, похоже, остался дома. На детях вообще не было ни царапинки. Они сказали: «Мама всегда пристегивает нас». И в этот раз они остались живы благодаря этому, - считает Ольга.

Сначала в полиции сообщали, что оба взрослых погибли в ДТП, но ближе к ночи на 11 августа уточнили – мама жива, ее прооперировали. Но врачи пока не дают прогнозы. Предварительно, у нее поврежден позвоночник. Добавим, что дети остались с родственниками.

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