«Хотела, чтобы ее ревновали»: Что известно о парне из Ленобласти, которого на первом свидании зарезала девушка

Девушка убила любовника на первом свидании в Мурино. Фото: СОЦСЕТИ

Больше недели в Петербурге и Ленобласти искали пропавшего 24-летнего Валерия из Астрахани. Парень приехал в Северную столицу на заработки. У него получилось быстро оформиться на стройку в Мурино. Но 7 августа молодой человек пропал. До него не могли дозвониться ни жена, ни брат, ни другие близкие. Спустя пару дней родня из Астрахани заявила о пропаже в полицию и обратилась за помощью к волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт». Но поиски закончились трагедией. 13 августа парня нашли жестоко убитым в одной из многоэтажек на Петровском бульваре. Оказалось, с Валерием расправились на тайном свидании.

Основной инстинкт

В Петербурге астраханец снимал квартиру на двоих с приятелем. В какой-то момент он познакомился в соцсетях с некой Ксенией. 29-летняя девушка увлекла молодого строителя – красивая, красноречивая. И, как уверяла, полностью свободная. Уже через пару дней она пригласила его к себе в гости. Вот только свидание обернулось для парня кошмаром. Сейчас следователи ломают голову, что там произошло на самом деле.

К поискам подключили волонтеров, но они длились недолго - 13 августа полиция сообщила о смерти Валерия. Фото: СОЦСЕТИ

- 13 августа в квартире обнаружили тело 24-летнего астраханца с тремя ножевыми ранениями. На тот момент его тело уже разлагалось. Трупный запах дошел до соседей, они вызвали полицию. Судя по ранам, они были несовместимы с жизнью. Скорая бы не успела, - высказал мнение источник spb.kp.ru, близкий к следствию.

Тем не менее, никто даже не предпринял никаких действий для помощи Валерию. Сначала в СМИ появилась версия, что пару застал врасплох молодой человек Ксении – Михаил. Мол, пришел в ярость и схватился за нож, не простив ее любовника. Однако спустя сутки Всеволожский городской суд арестовал именно девушку, а не ее сожителя. Более того, Михаил вообще не фигурирует в уголовном деле и не задержан, потому что не при чем.

Скрывает причину убийства

Как пояснил редакции источник, Ксения не случайно флиртовала с Валерием и так быстро пригласила его к себе.

- По предварительной информации, девушка хотела, чтобы ее парень Михаил приревновал ее. Дело было так: Валерий пил с Ксенией вино. В какой-то момент она зачем-то зарезала его. Испугалась и сбежала к родственникам, закрыв квартиру. Через неделю к ней приехал парень, вернулся с вахтовой работы. Он и обнаружил труп Валерия. Сразу же вызвал полицию. Он не знал про измену любимой, - поделился источник.

Парень приехал в Петербург на заработки, а потом планировал вернуться в родную Астрахань. Фото: СОЦСЕТИ

Вот только причина, почему девушка решилась на убийство любовника, все еще непонятна. Сама она выбрала хитрую стратегию на допросе.

- Воспользовалась 51-й статьей Конституции РФ. Молчит и не дает против себя показания. Возможно, у девушки психическое расстройство, но это покажет экспертиза, заключение еще не готово, - заявил источник.

Добавим, что сожитель арестованной девушки Михаил не комментирует трагедию. Жена убитого Валерия тоже отказалась давать интервью, сославшись на то, что сама не знает деталей ЧП.

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