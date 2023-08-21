Офицерский мундир, набережная и фата: Наташа Королева и Тарзан с размахом отметили 20-летнюю годовщину свадьбы в Петербурге

Наташа Королева и Тарзан отметили фарфоровую свадьбу в Дворце бракосочетания в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Наташу Королеву и Тарзана заметили в дверях ЗАГСа на Английской набережной. Сплетники и скандалисты замерли в ожидании: их предсказания сбылись, а «Русалка» с «Дельфином» все-таки разбежались. Но не тут-то было. В стенах учреждения пара встретила свою 20-ю годовщину. Влюбленные прошли по тем же коридорам, что и в 2003 году, отмечая фарфоровую свадьбу. Видео счастливой семьи появилось в телеграм-канале «Anshlak».

– Наташа Королева выходит опять замуж за Тарзана? Они же расстались пару лет назад, – недоуменно комментируют читатели канала публикацию.

Но на самом деле никто не разводился. Пара мужественно перенесла все тяготы семейного плаванья, выстояла перед напором недоброжелателей, упорно пророчащих скорую жизненную трагедию.

Даже несмотря на измену супруга, случившуюся несколько лет назад, сегодня звезда российской эстрады выглядит невероятно счастливой. Белое платье она надевать не стала, но от фаты не отказалась. А в своих соцсетях еще и поделилась радостью: впервые за долгих 20 лет она увидела своего мужа в мундире. И под марш «а капелла» вместе с другими одетыми по уставу друзьями прошагала по одному из мостов Северной столицы. А из ЗАГСа ее, как и положенно, выносил на руках горячо любимый Тарзан.