«Хотели получить кайф»: Пять девочек, отравившихся грибами в детском лагере в Ленобласти, пытались «провести эксперимент»

Пятеро девочек отравились сырыми грибами в детском лагере под Петербургом. Фото: vk.com/dool_vostok

Лето чуть не закончилось трагедией для пятерых подростков в детском лагере «Восток» в Бокситогорском районе Ленобласти. 22 августа, на 16 день четвертой смены, группа девочек зачем-то съела сырые грибы, найденные на прогулке. Вечером всем стало плохо. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии загремели в реанимацию, пятую отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

- Пока что неизвестно, какие именно грибы съели подростки. По предварительной информации, все они из трудных семей. Часть воспитывается в интернате. По их словам, они хотели поэкспериментировать, получить кайф, - сообщил spb.kp.ru источник, знакомый с ситуацией.

По версии СК, опасные грибы росли на территории лагеря. Фото: vk.com/dool_vostok

Руководство лагеря целый день не отвечает на звонки и не берет трубки. Пообщаться с самими детьми тоже не удалось – их родители пояснили редакции, что они почти не пользуются телефонами и Интернетом. При этом сами мамы и папы не в курсе произошедшего – в «Востоке» не стали создавать шумиху. Известно, что в лагерь выехали специалисты комитета по образованию 47 региона и сотрудники СК.

По версии следствия, девочки нашли ядовитые грибы на территории лагеря. Но одна из вожатых в анонимном разговоре с spb.kp.ru заявила, что вокруг всегда было безопасно, и группа подростков, вероятно, вышла за забор.

Тем временем Роспотребназдор начал свое расследование инцидента.

- Проводится комплексное лабораторное исследование. Новых случаев отравления среди детей и персонала не зарегистрировано. Точные причины отравления выясняются, - отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Ленобласти.

Официально

СУ СК РФ по Ленобласти

- Проводится доследственная проверка по факту отравления несовершеннолетних. Подросткам оказана необходимая медицинская помощь. Предположительно, пострадавшие съели сырые грибы.

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