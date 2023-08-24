Историк Олег Соколов, расчленивший аспирантку Ещенко, собрался жениться в колонии

Престарелый принц на коне вздумал жениться. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Четыре года назад это преступление взбудоражило страну. Пожилой историк, доцент СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, с которой вместе жил и планировал свадьбу. Поначалу поклонник эпохи Наполеона раскаялся и признал вину, но позже клял возлюбленную на чем свет стоит.

На заседаниях суда с упоением зачитывал заранее написанные на бумаге обвинения: что якобы изменяла, угрожала расправой, была не сдержана. И вот – 12 лет колонии, где он до сих пор и находится. Правда, устроился Соколов там весьма удобно: работает в библиотеке и читает лекции, и даже не обделен женским вниманием. Да-да! На свободе у историка остались поклонницы, которых, судя по всему, не смущает ни прошлое, ни настоящее Соколова. Сидя за решеткой, престарелый ловелас (Соколову сейчас 67 лет, - примеч.Авт.) отвечает всем взаимностью, а на одной из них вроде как даже собрался жениться.

Анастасии было всего 24 года. Фото: СОЦСЕТИ

«РАСЧЛЕНИТЕЛЬ ВНОВЬ ХОЧЕТ СВАДЬБУ»

Историк отбывает срок в колонии №6 в промзоне Обухово на окраине Петербурга. И на условия задержания, как признаются многие, ему грех жаловаться. В этом убедилась даже уполномоченный по правам человека Северной столицы Светлана Агапитова, которая встречалась с ним несколько месяцев назад.

Историка отправили отбывать срок в колонию №6 на окраине Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- В библиотеке состоялась встреча, которую можно назвать «исторической»… Заведует этим сектором культуры личность известная с разных сторон. Это петербургский историк с ученой степенью, имя которого несколько лет назад было в каждой ленте криминальных новостей, - сообщала пресс-служба омбудсмена.

Кровати в колонии. Фото: уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге

Кроме того, что Соколов заведует библиотекой, в колонии он также ведет исторический кружок по гуманитарным наукам, регулярно ходит в баню и спортзал. В общем, санаторий, как Соколов сам признается.

Но интереснее другое. Родители расчлененной аспирантки были шокированы новостью про свадьбу Соколова. Об этом СМИ рассказала мать историка. Женщина конкретизировала: сын общается с двумя женщинами, одна из них смотрит за его квартирой (той самой, где и произошло зверское убийство Ещенко, - примеч.Авт.), другая – преподаватель истории – ведет с ним переписку и посылает книги. Именно последнюю, если верить матери убийцы, Соколов и хочет взять в жены.

Тренажерный зал в колонии. Фото: уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге

«ПЛЯСКИ НА КОСТЯХ»

«КП» решила узнать, как родители убитой Анастасии отнеслись к намерениям историка. Мы дозвонились до отца убитой, который с женой и сыном живет в Краснодарском крае.

- Насчет свадьбы… он может делать то, что хочет, - вздохнул Олег Ещенко. – А то, что у него в колонии - курорт, это обескураживает, конечно. Почему убийца сидит в комфортных условиях? Я, конечно, стараюсь меньше о нем читать и вспоминать, но это не всегда получается. И мне непонятно: вместо того, чтобы раскаяться, переживать, он строит планы на будущее. У него нет ни осознания того, что он натворил, ни раскаяния. Он выйдет из колонии с чувством, что мир от зла избавил, убив Настю.

Кухонная зона. Фото: уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге

- А как вы думаете, почему женщина готова жениться на убийце?

- Люди разные, кому-то нравятся такие. Его преподносили некоторые СМИ как жертву, что он страдал, что его довели до этого. А женщины любят жалеть униженных, оскорбленных. Хотя нормальная никогда бы не стала строить отношения с убийцей.

Бильярд в колонии. Фото: ИК №6 ГУФСИН по СПб и ЛО

- А как вы теперь живете?

- Я в храм хожу каждое воскресенье, молитвы читаю, ставлю свечи за Анастасию, приношу вкусняшки ей. Мы с супругой ездим по святым местам, там заказываем молебны. В школе организовали проведение исторической викторины в честь Анастасии. Тяжело осознавать то, что нет ее. Что ей навсегда осталось 24 года. Но мы живем. Сын женился, у него своя семья. Жизнь не заканчивается. Но эта трагедия заставила пересмотреть отношение к жизни. Могу сказать точно, что я буду разочарован, если он выйдет из колонии досрочно.

Спортивная площадка в колони. Фото: ИК №6 ГУФСИН по СПб и ЛО

«ВСЕ - ФЕЙК»

Сама мать историка Олега Соколова после публикации в СМИ ее слов о свадьбе перестала выходить на связь. Один из адвокатов доцента сумел с ней связаться. Через него женщина поспешила опровергнуть свое заявление.

- Она не хочет общаться с журналистами. Сказала, что написанное - фейк. По ее словам, СМИ понимают, что никто за нее не вступится, поэтому и пишут такое, - объяснил «КП» один из адвокатов доцента.

Однако еще один защитник историка на вопрос, правда ли, что Соколов собирается жениться, ответил: «Я оставлю это без комментариев».

Камин в колонии. Фото: ИК №6 ГУФСИН по СПб и ЛО

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Психолог Павел Жавнеров: «Если женщина влюбляется, пропадает критичность мышления»

- Есть внушаемые женщины. Обычно это те, кто в обществе не пользуются популярностью. Если на них обращают внимание, для них это становится важным, так они попадают под влияние мужчины. Если мы возьмем многих маньяков, которые связаны с убийством женщин, они все обладали не то что харизмой, но некой привлекательностью для женщин. Они хорошо играют роль условного дружелюбного соседа. Играют настолько хорошо, что люди попадаются на этот крючок. В данном случае можно было начать общение с ней просто как со знакомой. Они начинают переписываться, у нее появляется интерес к нему, она чувствует внимание, что-то представляет себе, начинает проникаться доверием. А он мог рассказать ей другую историю того, что произошло, вплоть до такой, что его подставили. Она начинает верить, что он не виноват, поэтому спокойно чувствует себя рядом с ним, считает, что подобное с ней не произойдет. И если женщина влюбляется, все рациональные вещи, которые есть в голове, уходят на второй план. Она хочет быть с ним, находиться в отношениях, любая критичность мышления пропадает.

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