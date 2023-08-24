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Происшествия23 августа 2023 21:58

Историк Олег Соколов, расчленивший аспирантку Ещенко, собрался жениться в колонии

Родители погибшей женщины считают, что таким образом убийца решил «сплясать на костях их дочери»
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Престарелый принц на коне вздумал жениться.

Престарелый принц на коне вздумал жениться.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Четыре года назад это преступление взбудоражило страну. Пожилой историк, доцент СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, с которой вместе жил и планировал свадьбу. Поначалу поклонник эпохи Наполеона раскаялся и признал вину, но позже клял возлюбленную на чем свет стоит.

На заседаниях суда с упоением зачитывал заранее написанные на бумаге обвинения: что якобы изменяла, угрожала расправой, была не сдержана. И вот – 12 лет колонии, где он до сих пор и находится. Правда, устроился Соколов там весьма удобно: работает в библиотеке и читает лекции, и даже не обделен женским вниманием. Да-да! На свободе у историка остались поклонницы, которых, судя по всему, не смущает ни прошлое, ни настоящее Соколова. Сидя за решеткой, престарелый ловелас (Соколову сейчас 67 лет, - примеч.Авт.) отвечает всем взаимностью, а на одной из них вроде как даже собрался жениться.

Анастасии было всего 24 года.

Анастасии было всего 24 года.

Фото: СОЦСЕТИ

«РАСЧЛЕНИТЕЛЬ ВНОВЬ ХОЧЕТ СВАДЬБУ»

Историк отбывает срок в колонии №6 в промзоне Обухово на окраине Петербурга. И на условия задержания, как признаются многие, ему грех жаловаться. В этом убедилась даже уполномоченный по правам человека Северной столицы Светлана Агапитова, которая встречалась с ним несколько месяцев назад.

Историка отправили отбывать срок в колонию №6 на окраине Петербурга.

Историка отправили отбывать срок в колонию №6 на окраине Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- В библиотеке состоялась встреча, которую можно назвать «исторической»… Заведует этим сектором культуры личность известная с разных сторон. Это петербургский историк с ученой степенью, имя которого несколько лет назад было в каждой ленте криминальных новостей, - сообщала пресс-служба омбудсмена.

Кровати в колонии. Фото: уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге

Кровати в колонии. Фото: уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге

Кроме того, что Соколов заведует библиотекой, в колонии он также ведет исторический кружок по гуманитарным наукам, регулярно ходит в баню и спортзал. В общем, санаторий, как Соколов сам признается.

Но интереснее другое. Родители расчлененной аспирантки были шокированы новостью про свадьбу Соколова. Об этом СМИ рассказала мать историка. Женщина конкретизировала: сын общается с двумя женщинами, одна из них смотрит за его квартирой (той самой, где и произошло зверское убийство Ещенко, - примеч.Авт.), другая – преподаватель истории – ведет с ним переписку и посылает книги. Именно последнюю, если верить матери убийцы, Соколов и хочет взять в жены.

Тренажерный зал в колонии. Фото: уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге

Тренажерный зал в колонии. Фото: уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге

«ПЛЯСКИ НА КОСТЯХ»

«КП» решила узнать, как родители убитой Анастасии отнеслись к намерениям историка. Мы дозвонились до отца убитой, который с женой и сыном живет в Краснодарском крае.

- Насчет свадьбы… он может делать то, что хочет, - вздохнул Олег Ещенко. – А то, что у него в колонии - курорт, это обескураживает, конечно. Почему убийца сидит в комфортных условиях? Я, конечно, стараюсь меньше о нем читать и вспоминать, но это не всегда получается. И мне непонятно: вместо того, чтобы раскаяться, переживать, он строит планы на будущее. У него нет ни осознания того, что он натворил, ни раскаяния. Он выйдет из колонии с чувством, что мир от зла избавил, убив Настю.

Кухонная зона. Фото: уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге

Кухонная зона. Фото: уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге

- А как вы думаете, почему женщина готова жениться на убийце?

- Люди разные, кому-то нравятся такие. Его преподносили некоторые СМИ как жертву, что он страдал, что его довели до этого. А женщины любят жалеть униженных, оскорбленных. Хотя нормальная никогда бы не стала строить отношения с убийцей.

Бильярд в колонии. Фото: ИК №6 ГУФСИН по СПб и ЛО

Бильярд в колонии. Фото: ИК №6 ГУФСИН по СПб и ЛО

- А как вы теперь живете?

- Я в храм хожу каждое воскресенье, молитвы читаю, ставлю свечи за Анастасию, приношу вкусняшки ей. Мы с супругой ездим по святым местам, там заказываем молебны. В школе организовали проведение исторической викторины в честь Анастасии. Тяжело осознавать то, что нет ее. Что ей навсегда осталось 24 года. Но мы живем. Сын женился, у него своя семья. Жизнь не заканчивается. Но эта трагедия заставила пересмотреть отношение к жизни. Могу сказать точно, что я буду разочарован, если он выйдет из колонии досрочно.

Спортивная площадка в колони. Фото: ИК №6 ГУФСИН по СПб и ЛО

Спортивная площадка в колони. Фото: ИК №6 ГУФСИН по СПб и ЛО

«ВСЕ - ФЕЙК»

Сама мать историка Олега Соколова после публикации в СМИ ее слов о свадьбе перестала выходить на связь. Один из адвокатов доцента сумел с ней связаться. Через него женщина поспешила опровергнуть свое заявление.

- Она не хочет общаться с журналистами. Сказала, что написанное - фейк. По ее словам, СМИ понимают, что никто за нее не вступится, поэтому и пишут такое, - объяснил «КП» один из адвокатов доцента.

Однако еще один защитник историка на вопрос, правда ли, что Соколов собирается жениться, ответил: «Я оставлю это без комментариев».

Камин в колонии. Фото: ИК №6 ГУФСИН по СПб и ЛО

Камин в колонии. Фото: ИК №6 ГУФСИН по СПб и ЛО

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Психолог Павел Жавнеров: «Если женщина влюбляется, пропадает критичность мышления»

- Есть внушаемые женщины. Обычно это те, кто в обществе не пользуются популярностью. Если на них обращают внимание, для них это становится важным, так они попадают под влияние мужчины. Если мы возьмем многих маньяков, которые связаны с убийством женщин, они все обладали не то что харизмой, но некой привлекательностью для женщин. Они хорошо играют роль условного дружелюбного соседа. Играют настолько хорошо, что люди попадаются на этот крючок. В данном случае можно было начать общение с ней просто как со знакомой. Они начинают переписываться, у нее появляется интерес к нему, она чувствует внимание, что-то представляет себе, начинает проникаться доверием. А он мог рассказать ей другую историю того, что произошло, вплоть до такой, что его подставили. Она начинает верить, что он не виноват, поэтому спокойно чувствует себя рядом с ним, считает, что подобное с ней не произойдет. И если женщина влюбляется, все рациональные вещи, которые есть в голове, уходят на второй план. Она хочет быть с ним, находиться в отношениях, любая критичность мышления пропадает.

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