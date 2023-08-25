Детям до 18 лет могут запретить купаться в водоемах Петербурга без присмотра взрослых

В Петербурге хотят запретить детям купаться без присмотра взрослых. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге количество трагедий на воде растет. Только с начала 2023 года, по данным городского МЧС, на водоемах утонули 11 детей. В связи с такой печальной статистикой депутаты Законодательного Собрания предлагают в Северной столице запретить купаться детям до 18 лет без присмотра взрослых. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат ЗакСа Денис Четырбок.

- Разработали с коллегами проект закона, который предусматривает полный запрет детям до 18 лет купаться без присмотра взрослых. Попадут под запрет и прыжки в воду, катание на лодке, рыбалка, катание на коньках и лыжах - все, что происходит на воде, - указал он.

Четырбок подчеркнул, что главной функцией данной инициативы стала воспитательная. Он отметил, что на каждый водоем поставить по проверяющему будет сложно, но принятие законопроекта сделает взрослых более бдительными.

- Документ направили в специально созданную в Петербурге экспертную комиссию, которая предварительно отсматривает все предложения по ограничению мест нахождения несовершеннолетних, - добавил депутат.

Как только законопроект пройдет данную процедуру, его внесут на рассмотрение депутатов.